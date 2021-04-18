Партизаны провели мощный агитационный рейд по Минску

Партизаны провели мощный агитационный рейд по Минску2
- 18.04.2021, 13:30
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Жителей столицы призвали действовать.
Одна из групп столичных партизан провела массовый агитационный рейд в городе, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«В ночь с 17 по 18 апреля мы распространили более 250 листовок про социальные и экономические проблемы (цензура в интернете, повышение цен на топливо, ментовской беспредел и др).
Действуйте! Не сидите на месте! Агитация позволяет не просто заинтересовать людей красивой картинкой, но и заставляет людей задуматься об актуальных проблемах, грабительской политики властей и противостоять им», - пишут участники акции.