Ученые назвали упражнения для быстрого укрепления организма 18.04.2021, 17:25

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Ученые изучили тренировки продолжительностью не более 20 минут.

Исследователи из Австралии и Канады назвали упражнения, способствующие быстрому укреплению организма. По их данным, таковыми являются высокоинтенсивные интервальные тренировки, передает ferra.ru.

Так, ученые отметили, что они являются одним из самых быстрых и эффективных способов укрепить организм. Кроме того, они полезны для поддержания тела в тонусе.

В рамках данного исследования авторы изучили тренировки продолжительностью не более 20 минут, в том числе с разминкой. Впоследствии было установлено, что даже когда человека уделяет тренировкам столько времени - это положительно влияет на здоровье. Ученые также добавили, что непродолжительные упражнения очень хорошо сказываются на метаболизме и сердечно-сосудистой системе.

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