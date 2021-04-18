70 священников ходатайствуют за политзаключенную Ольгу Золотарь

70 священников ходатайствуют за политзаключенную Ольгу Золотарь1
- 18.04.2021, 21:41
- 1,922
Ольга Золотарь – мать пятерых детей.
Два католических священника написали поручительства за политзаключенную Ольгу Золотарь, чтобы ее выпустили из тюрьмы. Один из них — ксендз Александр Фоминых, настоятель прихода, к которому принадлежит Ольга.
Также было составлено два ходатайства в Следственный комитет о прекращении уголовного преследования Золотарь, которые суммарно подписали около 70 католических священников. Об этом сообщает ксендз Вячеслав Борок в выпуске своего видеоблога, посвященном Ольге, пишет телеграм-канал «Хрысціянская візія».
Ольга Золотарь трижды письменно просила разрешения на встречу со священником, но ей не разрешают якобы за отказ сотрудничать со следствием.