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70 священников ходатайствуют за политзаключенную Ольгу Золотарь

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  • 18.04.2021, 21:41
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70 священников ходатайствуют за политзаключенную Ольгу Золотарь
Ольга Золотарь. Фото со страницы в Facebook

Ольга Золотарь – мать пятерых детей.

Два католических священника написали поручительства за политзаключенную Ольгу Золотарь, чтобы ее выпустили из тюрьмы. Один из них — ксендз Александр Фоминых, настоятель прихода, к которому принадлежит Ольга.

Также было составлено два ходатайства в Следственный комитет о прекращении уголовного преследования Золотарь, которые суммарно подписали около 70 католических священников. Об этом сообщает ксендз Вячеслав Борок в выпуске своего видеоблога, посвященном Ольге, пишет телеграм-канал «Хрысціянская візія».

Ольга Золотарь трижды письменно просила разрешения на встречу со священником, но ей не разрешают якобы за отказ сотрудничать со следствием.

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