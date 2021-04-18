70 священников ходатайствуют за политзаключенную Ольгу Золотарь 1 18.04.2021, 21:41

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Ольга Золотарь. Фото со страницы в Facebook

Ольга Золотарь – мать пятерых детей.

Два католических священника написали поручительства за политзаключенную Ольгу Золотарь, чтобы ее выпустили из тюрьмы. Один из них — ксендз Александр Фоминых, настоятель прихода, к которому принадлежит Ольга.

Также было составлено два ходатайства в Следственный комитет о прекращении уголовного преследования Золотарь, которые суммарно подписали около 70 католических священников. Об этом сообщает ксендз Вячеслав Борок в выпуске своего видеоблога, посвященном Ольге, пишет телеграм-канал «Хрысціянская візія».

Ольга Золотарь трижды письменно просила разрешения на встречу со священником, но ей не разрешают якобы за отказ сотрудничать со следствием.

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