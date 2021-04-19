Легкой походкой: четыре совета, как похудеть с помощью ходьбы 2 19.04.2021, 15:24

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Ходьба — простой и доступный любому вид физической активности, но при этом весьма эффективный.

Можно ли сбросить вес при ходьбе? Научные исследования говорят, что можно, но важно придерживаться определенных правил, пишет «Новое время».

Ходьба — простой и доступный любому вид физической активности, но при этом весьма эффективный. Ее относят к аэробным нагрузкам низкой интенсивности. Такой вид занятий полезен для оздоровления всего организма, а при соблюдении некоторых условий может стать хорошим способом снижения веса. Фактически прогулки в течение одного часа каждый день может быть достаточно, чтобы помочь вам достичь устойчивого похудения, уверены ученые. Вот список из четырех советов по ходьбе, которые помогут вам снизить вес без особых усилий.

1. Ходите после еды

По данным исследования, опубликованного в Diabetologia, ходьба в течение 10 минут после каждого приема пищи помогает снизить уровень сахара в крови у людей с диабетом 2-го типа больше, чем ходьба в течение 30 минут подряд в любое другое время. При этом снижение уровня глюкозы в крови ускоряет потерю веса независимо от того, страдаете вы диабетом или нет. Ходьба после еды также помогает увеличить сжигание калорий и, в частности, заставить ваш организм использовать жир в качестве источника энергии.

2. Ходите днем

Пребывание на солнце в течение дня приносит определенную пользу для здоровья, в частности способствует усвоению витамина D, что очень хорошо для иммунитета и здоровья костей. Еще одним стимулом совершать прогулки в полуденное время может стать то, что, по данным исследования 2020 года, физическая активность во второй половине более эффективна в плане сжигания калорий, чем утренние тренировки. Поэтому, если хотите использовать ходьбу для похудения, совершайте прогулки днем.

3. Ходите в гору

Безусловно, чтобы похудеть с помощью ходьбы, ходить нужно интенсивно. А для этого включите в свой привычный маршрут возвышенности или обычную лестницу. Это позволит повысить нагрузку, а также поможет укрепить мышцы ног и ягодиц. Если во время прогулки вы в основном будете подниматься в гору, то быстрее добьетесь результата.

4. Ходите вместе с другом

Тренировки с другом не только помогают продлить время занятий, но также заставляют вас работать усерднее. Исследование, проведенное в Университете штата Мичиган, показало, что выполнение аэробных упражнений (таких как ходьба или бег) с партнером мотивировало участников работать усерднее и дольше по сравнению с теми, кто работал в одиночку.

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