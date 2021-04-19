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Синоптики: Рабочая неделя будет теплой

  • 19.04.2021, 16:00
Синоптики: Рабочая неделя будет теплой

Во вторник будет до +15°С.

Сегодня во многих регионах Беларуси будет солнечная и сухая погода, лишь по юго-востоку местами возможны кратковременные дожди. Воздух в разгар дня прогреется до +12…18°С, сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет.

20 апреля атмосферное давление начнет падать и погоду станет определять неустойчивая воздушная масса. Увеличится и уплотнится облачность. Ночью местами, преимущественно по востоку, днем во многих районах республики небольшие кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1…6°С, максимальная днем +7…13°С, по западу до +15°С.

В среду атмосферное давление продолжит падать. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будут сгущаться непродолжительные туманы. Днем местами возможны грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный, в дневные часы при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0…+6°С, максимальная днем +10…16°С, по северо-востоку, где прогнозируются плотные облака, всего +8…9°С.

22 апреля характер погоды существенно не изменится, лишь днем усилится юго-западный ветер. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Днем местами прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью +1…7°С, максимальная днем +10…17°С. Такой температурный фон на 1−4°С выше климатической нормы для этих апрельских дней.

В пятницу придет холодный атмосферный фронт. Увеличится и уплотнится облачность. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, по северо-западу с мокрым снегом. Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1…7°С, максимальная днем +6…13°С.

На предстоящие выходные прогнозируют прохладную неустойчивую погоду. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ощущение холода будет усиливать порывистый северо-западный ветер.

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