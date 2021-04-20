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Станислав Шушкевич: Терпение белорусов лопнуло

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  • 20.04.2021, 7:33
  • 3,102
Станислав Шушкевич: Терпение белорусов лопнуло
станислав шушкевич
фото: charter.org

Любая власть обязана подать в отставку, когда сотни тысяч выходят на улицы.

Инфляция в Беларуси бьет рекорды. Наша страна вошла в «топ» с 408%-й инфляцией за последние 10 лет. Очевидно, что дела в белорусской экономике идут не лучшим образом. Могло ли все быть иначе?

Сайт Charter97.org поговорил об этом с первым руководителем независимой Беларуси Станиславом Шушкевичем.

– Вы знаете, отрицательные воздействия на белорусскую экономику объясняются очень простой причиной – у нас ручное управление государством. В демократических странах управляют законы и тенденции развития. В нашей стране управление происходит силовиками. Это делается для того, чтобы сохранить власть.

Как правило, силовики не понимают, что такое экономика, поэтому инфляция может быть любой. Сегодня она самая худшая в Европе.

– В 90-е годы в Беларуси были такие же стартовые позиции, как в Польше, странах Балтии. Почему наши соседи так сильно оторвались? В чем главные составляющие их успеха?

– Стартовые позиции у нас были даже лучше, чем у Польши или стран Балтии, если посмотреть с точки зрения обеспеченности и семейного благополучия. Наши соседи сильно оторвались, потому что у них нет одного руководителя. В этих странах, если народ недоволен властью, то ей сразу находят замену. Там учитывается мнение населения, тенденции развития, а лидеры являются грамотными и научно обоснованными.

У нас руководство осуществляется по одному принципу – я начальник, ты дурак. Нужно безоговорочное подчинение не закону, а тому кто наверху пирамиды.

– Получается, что последние 26 лет — время упущенных возможностей?

– Я бы оценил точно также. Власть делает ставку на нерентабельные крупные предприятия, не реформирует экономику, более того, не запускает частный капитал законным образом. У нас фактически страна силовиков и олигархов, как сегодня в России принято говорить – чекистов и олигархов. Они не могут управлять экономикой достойным образом.

В Польше были потрясающие авторитеты: Иоанн Павел II, Лех Воленса и Лешек Бальцерович. Со всеми я имел достаточно хороший контакт. Они добились того, что Польша стала великой европейской страной с прекрасно функционирующей экономикой и очень мощными политическими дебатами. Там есть две сильных партии «Гражданская платформа» и «Право и справделивость», — это пример того, как надо достойным образом развивать страну. Люди выбирают тех, кто достойно может развивать экономику.

В нашем случае при смене политического строя надо было немного потерпеть ухудшения, а потом стало бы лучше, но наши коммунистические члены 12-13 созыва парламента считали, что ухудшения происходили из-за демократии.

Достучались, потому что нашли диктатора, который в экономике не грамотный и все идет к удержанию власти. Страна не может развиваться с таким диктатором.

– В истории были примеры, когда авторитарные правители, несмотря на все проблемы с демократией, заботились о благосостоянии граждан. Почему Лукашенко все равно на карманы белорусов? Это как-то связано с его личными особенностями?

– Безусловно, это связано с его личными особенностями. Чтобы сохранить власть, увы, нельзя пойти на реформы, потому что они не терпят примитивных руководителей.

Сегодня нужны лидеры, которые понимают, что такое реформы и проводят их в жизнь. В свое время подвижки к реформам были осуждены коммунистическим парламентом, который оставил Лукашенко после так называемого референдума. Этот «референдум» ничего другого не сделал, кроме как вручил власть Лукашенко. Выборов у нас давно уже нет, они фальсифицируются все 26 лет.

– Очевидно, что улучшение жизни при этом режиме ждать не приходится. Белорусы ведут борьбу и на экономическом фронте. Многие призывают к бойкоту продукции предприятий, которые спонсируют режим, переводить деньги в валюту. Как вы оцениваете такие меры борьбы с режимом?

– Люди приспосабливаются к тому, что есть. Они не борются с режимом, они борются за свое благополучие.

Лукашенко выдает народное сопротивление за борьбу с его властью, антигосударственную деятельность и другие абсолютно идиотские подходы. Арестовать Федуту и других людей, как террористов, которые никогда силовым методом ничего не стремились решать, может только Лукашенко для спасения своей власти. Он всегда врал и будет продолжать врать.

Мне трудно сказать, насколько эффективны такие меры. Их можно оценивать только, если сам причастен к ним, увы, в 86 лет это трудно делать.

– Вот уже на протяжении 254 идут протесты в Беларуси. Станислав Станиславович, скажите, удивили ли вас белорусы?

– Я ожидал протестов, но не такой массовости. Терпение белорусов лопнуло. Любая власть обязана подать в отставку, когда выходят сотни тысяч человек на улицы, но такая власть должна иметь достоинство. Так поступил и Горбачев, он был властным человеком, но сохранил достоинство. Лукашенко сохранять нечего, поэтому он борется с теми, кто противостоит власти, называет их предателями. Самый большой антибелорус – он сам.

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