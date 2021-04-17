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Белорусы продолжают экономический протест «банкомат-обменник-банк»

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  • 17.04.2021, 14:30
  • 2,366
Белорусы продолжают экономический протест «банкомат-обменник-банк»

Это создает серьезные проблемы для узурпатора.

В Беларуси продолжается акция «банкомат-обменник-банк». Белорусы снимают с банковских карт деньги и переводят их в валюту, забирают все депозиты из банков, сообщает телеграм-канал «Хартия97%!».

«Белорусские деньги оставил на самое необходимое. До аванса неделя. Должно хватить», - пишет читатель канала "Хартия-97%"

Последняя статистика показала, что в марте произошло обвальное, на $90 млн, сокращение остатков средств населения на всех валютных депозитах. Экономисты считают, что если такая тенденция продолжится и дальше, то это может создать серьезные проблемы для лукашенковской банковской системы.

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