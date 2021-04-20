Европейские истребители получат мощнейшую ракету «воздух-воздух» 20.04.2021, 9:41

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фото: MBDA Meteor

Первыми новое оружие начнут применять ВВС Швеции и Германии.

Состоялось знаковое событие для ВВС Германии, которое может существенно повысить обороноспособность всего ЕС. Самолеты Eurofighter Typhoon Военно-воздушных сил ФРГ получили возможность применять ракеты класса «воздух — воздух» большой дальности типа Meteor. Об этом пишет Naked Science.

Использование нового оружия стало возможно после установки программного обеспечения Phase 2 Enhancements B (P2Eb). «Новая веха для нашего парка истребителей Eurofighter», — заявили в ВВС Германии.

О потенциале изделия судить рано, однако ряд специалистов считают Meteor самой опасной ракетой класса «воздух — воздух» современности. MBDA Meteor имеет не только активную радиолокационную головку самонаведения, но и маршевый прямоточный воздушно-реактивный двигатель, что дает ей возможность поддерживать высочайшую скорость полета на всей траектории. Минус выбранной концепции — повышенная ИК заметность ракетной атаки.

В любом случае, обладая скоростью более М=4 и дальностью полета 100 километров, ракета представляет большую опасность для воздушных целей любого типа, включая самые современные истребители.

Немцы не первые, кто вооружился MBDA Meteor. По данным из открытых источников, первыми стали шведские ВВС: ракета достигла операционной готовности в июле 2016 года. Таким образом, первым в мире истребителем, способным использовать новое изделие, оказался «бюджетный» шведский Saab JAS-39 Gripen, опередивший в этом более дорогие Eurofighter Typhoon и французские Dassault Rafale.

В последние годы европейцы резко нарастили внимание к вопросам обороны и безопасности. Не менее значимым событием, чем возможность применения Meteor, для немцев стало прошлогоднее подписание контракта на установку на истребители Eurofighter Typhoon новейшей радиолокационной станции Captor-E, которую в Европе называют «самым передовым радаром для истребителей». Помимо Германии, новую РЛС получат испанцы, которые также эксплуатируют истребители Typhoon.

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