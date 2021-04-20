В соцсетях обсуждают фото неаппетитного школьного обеда белорусского школьника 30 20.04.2021, 13:24

14,166

иллюстрационное фото

Развитие образования в одной тарелке.

По соцсетям разлетелось фото обеда, которое было сделано в минувшую пятницу в одной из школ Минской области. Детям предложили плов и маринованный огурец в металлической посуде. Пользователи упрекнули школу за то, что обед выглядит неаппетитно, а каша больше напоминает «клейстер». Директор с претензиями не согласна и готова лично обсудить с недовольными родителями качество школьного питания, пишет сайт rebenok.by.

Фото опубликовал на своей странице отец одной из учениц Острошицко-Городокской средней школы. Снимок родитель сопроводил ироничной подписью:

«Развитие образования в одной тарелке! Острошицкий Мишлен, рисовая фуагра с нежными пикулями в изящной сервировке! Минобру приятного аппетита. Дети после такого обеда готовы с удвоенной силой НЕ грызть гранит науки», — написал отец. В комментариях под фото он спрашивает, что заставляет повара варить такой "клейстер" и почему нельзя сделать лучше. Например, сварить плов рассыпчатым и подать его красиво.

Тот самый обед, фото которого уже несколько дней гуляет в интернете

Источник фото: Facebook.com

— Родители мало платят за питание или вообще не платят? Ну так предложите свежую булочку, тертую морковку и сок. Вариантов сотни. Я люблю готовить и даже из этих продуктов могу приготовить хорошо: чтобы глазам было приятно и на вкус непротивно, — отметил возмущенный отец. Как рассказала ему дочь, неаппетитные обеды в столовой детям подают часто, и некоторые школьники отказываются от еды.

— Школьный обед. А вы бы стали есть такое? Нет, с голодухи, конечно, но у нас ни военного времени, ни осадного положения, — так комментировали фото другие пользователи.

Директор школы Наталья Бельмач в телефонном разговоре отметила, что снимок школьного обеда видела, но жалоб на качество питания от школьников и родителей она лично не получала.

— Я видела фото и могу сказать, почему плов не рассыпчатый. Мы готовим его из не пропаренного риса, поэтому каша получается вязкая. А вообще наша школа, как и все учебные учреждения Беларуси, получает меню для школьников из райисполкома. Ни одной жалобы от родителей к нам не поступало: ни письменно, ни устно, ни на личном приеме. У нас бесплатное питание, так как мы сельская школа. И питание для всех детей одинаковое — и для первоклассников, и для учеников старшей школы. Кроме этого, если у детей есть желание получить дополнительную порцию, они ее получают на любой перемене. Многие дети приходят по несколько раз — у нас даже отходы уменьшились, — отметила директор и подчеркнула, что она готова лично обсудить с родителями качество школьного питания. С претензиями лучше обращаться к ней напрямую, а не выкладывать фото в интернет.

Периодически родители жалуются на питание в садах и школах. В январе в соцсетях активно обсуждалось фото из детского сада № 32 г. Гомеля, где детям на полдник были предложены маринованные огурцы с кефиром. После этого случая в сад приезжали проверяющие, журналистам сообщили, что «к должностным лицам были применены меры». В ноябре прошлого года после школьного обеда с болью в животе и рвотой в больницу попали ученики средней школы № 61 Минска. Лабораторные исследования показали, что пищевое отравление учащихся было связано с употреблением блюда чикен-ролл «Маленький цезарь», а причиной проблем стал стафилококк. Весь пищеблок столичных школ прошел тщательную проверку.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».