J:Морс: Важно верить, что это наша с вами страна уже сейчас, сегодня 1 20.04.2021, 16:59

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Владимир Пугач

Фото: Максим Малиновский / onliner.by

Музыканты прокомментировали отмену концертов в Гродненской области.

Все три концерта J:Морс в Гродненской области, анонсированные в мае, отменены. Сразу на нескольких площадках возникли «технические причины» и еще на одной — вспышка короновируса, сообщает лидер группы Владимир Пугач в своем Facebook-аккаунте.

«Не без приключений, но мы успели сыграть концерты в поддержку нового альбома в Минске и в Могилеве. Что дальше — пока не знаем. Но наша позиция неизменна. Будем пытаться и дальше при первой же возможности играть для вас. Важно верить, что это наша с вами страна уже сейчас, сегодня. Мы в ней жили, живем и будем жить. Если мы сами в это не будем верить, никого не сможем убедить. Рано или поздно у нас получится

Концерт в Витебске – пока в силе, а на следующей неделе новый сингл. Мы не останавливаемся и продолжаем работу несмотря ни на что. И вы не останавливайтесь.», — сказал музыкант.

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