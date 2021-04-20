J:Морс: Важно верить, что это наша с вами страна уже сейчас, сегодня

J:Морс: Важно верить, что это наша с вами страна уже сейчас, сегодня1
- 20.04.2021, 16:59
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Музыканты прокомментировали отмену концертов в Гродненской области.
Все три концерта J:Морс в Гродненской области, анонсированные в мае, отменены. Сразу на нескольких площадках возникли «технические причины» и еще на одной — вспышка короновируса, сообщает лидер группы Владимир Пугач в своем Facebook-аккаунте.
«Не без приключений, но мы успели сыграть концерты в поддержку нового альбома в Минске и в Могилеве. Что дальше — пока не знаем. Но наша позиция неизменна. Будем пытаться и дальше при первой же возможности играть для вас. Важно верить, что это наша с вами страна уже сейчас, сегодня. Мы в ней жили, живем и будем жить. Если мы сами в это не будем верить, никого не сможем убедить. Рано или поздно у нас получится
Концерт в Витебске – пока в силе, а на следующей неделе новый сингл. Мы не останавливаемся и продолжаем работу несмотря ни на что. И вы не останавливайтесь.», — сказал музыкант.