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Чехия может потребовать от России компенсацию за ущерб от взрыва на складе боеприпасов

  • 20.04.2021, 17:08
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Чехия может потребовать от России компенсацию за ущерб от взрыва на складе боеприпасов
фото: ap

Ущерб составил десятки миллионов евро.

Премьер Чехии Андрей Бабиш не исключил, что может потребовать от РФ компенсацию за ущерб от взрыва на складе боеприпасов в 2014 году, сообщает Associated Press. «Бабиш сказал, что его правительство думает над тем, чтобы потребовать от российской стороны компенсацию за ущерб», - пишет «Интерфакс».

Со своей стороны, чешское радио отмечает, что этот ущерб составил десятки миллионов евро.

Власти Чехии 17 апреля сообщили в решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека.

МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве «персона нон грата».

Также чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В Праге предполагают, что они причастны к данному делу. Чешские следователи подтвердили, что речь идет о тех же людях, кого в Великобритании в 2018 году обвинили в причастности к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

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