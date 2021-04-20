Чехия может потребовать от России компенсацию за ущерб от взрыва на складе боеприпасов 20.04.2021, 17:08

2,460

фото: ap

Ущерб составил десятки миллионов евро.

Премьер Чехии Андрей Бабиш не исключил, что может потребовать от РФ компенсацию за ущерб от взрыва на складе боеприпасов в 2014 году, сообщает Associated Press. «Бабиш сказал, что его правительство думает над тем, чтобы потребовать от российской стороны компенсацию за ущерб», - пишет «Интерфакс».

Со своей стороны, чешское радио отмечает, что этот ущерб составил десятки миллионов евро.

Власти Чехии 17 апреля сообщили в решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека.

МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве «персона нон грата».

Также чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В Праге предполагают, что они причастны к данному делу. Чешские следователи подтвердили, что речь идет о тех же людях, кого в Великобритании в 2018 году обвинили в причастности к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».