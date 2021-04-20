Цены на нефть обвалились 20.04.2021, 21:38

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Путь с максимумов за месяц до минимума за неделю занял считанные часы.

Цены на нефть неожиданно резко покатились вниз на вечерних торгах во вторник.

Утром достигавшие максимумов за месяц выше 68 долларов за баррель, фьючерсы на сорт Brent спикировали до минимума за неделю после открытия бирж в США, передает finanz.ru.

За полчаса в отсутствии значимых новостей котировки просели на 3% и к 17.59 по Минску оказались на отметке 65,51 доллара за бочку.

Контракты на WTI, в полдень стоившие 64,3 доллара за баррель, рухнули на 3 доллара и ушли в минус относительно закрытия понедельника. На 20.39 по Минску Brent торгуется по 66,41 доллара (-0,94%), WTI - по 62,48 доллара (-1,5%).

«Нефть падает вместе с рисковыми активами в целом», - констатирует главный стратег по сырьевым рынкам TD Securities Барт Мелек.

Торги в США начались снижением S&P 500 на 0,9% второй день подряд, в то время как европейские биржи закрылись в минусе на 1,5-2,4%, а Euro Stoxx 50 обновил минимум за неделю.

Новые «штаммы (коронавируса) cвирепствуют в отдельных экономиках», в Индии число заболевших превышает 200 тысяч в сутки, а это делает «неясным дальнейшее развитие ситуации со спросом» на сырье, отмечает Мелек.

За последний год, несмотря на пандемию, капитализация глобальных рынков акций почти удвоилась и достигла 112 трлн долларов, на четверть превышая мировой ВВП. Но рынок «немного забежал вперед», говорит Дейв Секера, главный стратег Morningstar Investment Services, по оценке которого акции США переоценены на 5%.

Ряд инвесторов уже спешат зафиксировать прибыль от ралли, которое питают печатные станки центробанков. По данным Bank of America, его клиенты на минувшей неделе вывели из американских акций 5,2 млрд долларов, в то время как индексы штурмовали исторические максимумы. Продажи стали рекордными с ноября прошлого года и вошли в топ-5 по объему за всю историю данных. Взлетевший рынок оказался в ловушке собственного собственных гипертрофированных ожиданий. «Оптимизм начал зашкаливать, а прогнозы по прибылям уже полностью учтены в ценах на текущих уровнях, так что любой результат, кроме абсолютно блестящего станет негативным сюрпризом», - говорит Мариос Хаджикириакос, аналитик XM Broker.

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