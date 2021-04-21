«Это не вакцины»: медики выяснили, как связаны тромбы и COVID-19 21.04.2021, 9:22

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Названо главное «оружие» коронавируса.

Биологи выяснили, что тромбы при вакцинации и заболевании COVID-19 могут возникать не из-за самой вакцины или побочных эффектов, а из-за главного оружия коронавируса — спайкового белка.

Ученые из Университета Стелленбоша и Кейптаунского университета под руководством Итерезии Преториус изучили, как одна из главных частиц коронавируса — S-белок — взаимодействует с элементами крови. Таким образом они хотели понять принцип формирования тромбов и что именно вызывает нарушение свертываемости крови. Препринт статьи опубликован на портале medRxiv.

Ключевой особенностью коронавируса является наличие белка-шипа или спайкового белка (S-белка). Именно он отвечает за прикрепление вируса к клеткам организма. Белки-шипы покрыты молекулами полисахаридов, которые служат маскировкой, не дающей иммунитету возможности противостоять проникновению коронавируса в организм.

Ученые изучили дальнейшую роль белка-шипа, который, вполне возможно, и ответственен за проблемы с кровеносной системой. Проверить эту гипотезу они решили потому, что S-белок был обнаружен в различных органах человека, в том числе и в мочевыводящих путях. Также ранее ученые обнаруживали, что этот белок может преодолевать гематоэнцефалический барьер — такой себе «фильтр» между кровеносной системой и центральной нервной системой.

Именно поэтому и опасен новый коронавирус — он характеризуется беспрецедентными для других респираторных инфекций патологиями, в том числе вызывая тромбоцитопению (снижение количества тромбоцитов, что провоцирует повышенную кровоточивость) и коагулопатию (нарушение свертываемости крови, приводящее к тромбозу).

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