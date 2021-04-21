В Индонезии пропала подводная лодка с 53 моряками

В Индонезии пропала подводная лодка с 53 моряками1
- 21.04.2021, 14:00
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Власти просят помощи у соседних стран.
Военно-морские силы Индонезии заявили, что с их радаров пропала подводная лодка KRI Nanggala-402 – власти страны просят помощи в поисках у соседних Австралии и Сингапура. Об этом пишет liga.net.
Отмечается, что субмарина проводила торпедные испытания к северу от острова Бали после чего пропала с радаров.
KRI Nanggala-402 – одна из подводных лодок, эксплуатируемых ВМС Индонезии. Произведена в Германии в 1979 году, пишет CNN Indonesia.