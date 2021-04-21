В Кишиневе заявили, что молдавский паспорт сотрудника ГРУ «Петрова» был поддельным 21.04.2021, 16:17

Российские спецслужбы использовали паспорт с истекшим сроком действия.

Молдавский паспорт сотрудника ГРУ Александра Мишкина, участвовавшего в химической атаки в Солсбери в 2018 году и подрыве складов с орудием в Чехии в 2014 году, является поддельным.

Об этом в эфире телеканала Prime рассказал и.о. премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой, сообщает «Новое время».

По его словам, для прикрытия Мишкина, которого после покушения на бывшего российского агента Сергея Скрипаля знают также как «Александра Петрова», ГРУ использовало настоящий молдавский паспорт с истекшим сроком действия.

«Была приклеена новая фотография, имя „Николай Попа“ было написано сверху имени гражданина, которому ранее принадлежал документ», — пояснил Чокой.

Фото: Bellingcat

Об использовании Мишкиным молдавского паспорта во время поездки в Чехию в 2014 году стало известно после разоблачения причастности ГРУ к взрывам на складах во Врбетице.

Еще одним участником этой диверсии был Анатолий Чепига (Руслан Боширов), также участвовавший в отравлении Скрипаля.

Он въехал на территорию Чехии по паспорту гражданина Таджикистана на имя «Руслана Табарова».

Согласно данным Bellingcat и The Insider, руководил диверсионной операцией во Врбетице генерал Андрей Аверьянов.

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