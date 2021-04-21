Одно из крупнейших мировых IT-изданий написало про закрытие белорусского стартапа 21.04.2021, 17:38

2,842

Фото: bel.biz

Imaguru бросит вызов властям и продолжит свою деятельность в интернете.

Одно из крупнейших мировых изданий об IT — TechCrunch (перевод – The Village) — написало про закрытие минского стартап-хаба Imaguru. Колонку выдал главный редактор издания Майк Батчер.

– После визитов неизвестных злоумышленников в масках и расторжения договора аренды Imaguru — ключевой стартап-центр страны, место проведения мероприятий и коворкинг в Минске — был фактически закрыт режимом Лукашенко, который в последние месяцы привел к жестоким репрессиям против собственного народа. Но компания, стоящая за этим пространством, заявляет, что бросит вызов властям и продолжит свою деятельность в интернете.

С 2013 года Imaguru стал известен как родина большого количества стартапов из Беларуси, в том числе MSQRD, приобретенного Facebook в 2017 году, а также как площадка для международных инвесторов, посещающих страну. Стартапы, возникшие в пространстве, за последние годы привлекли более 100 миллионов долларов инвестиций.

Imaguru арендовал это помещение у холдинга «Горизонт» в 2013 году — тогда это было ветхое здание. А 16 апреля 2021 года «Горизонт» сообщил Imaguru, что в одностороннем порядке прекращает договор аренды аренду, и стартап-пространству дали время до 30 апреля, чтобы освободить его.

Imaguru говорит, что не было никаких причин для расторжения договора аренды, несмотря на то, что «Горизонт» называет Imaguru «флагманским» арендатором для своего бизнеса недвижимости.

Наблюдатели говорят, что, кажется, «Горизонт» усилил давление из-за активной поддержки Imaguru продемократических протестов внутри страны.

В начале марта неизвестные в масках ворвались в офис, «заблокировали выход, прижали молодых участников мероприятия к стене и доставили их в милицейский участок», говорится в сообщении компании.

В говорится, что они «Имагуру не молчит о беззаконии, репрессиях и преследовании в отношении мирных граждан, которые отстаивают свои права на честный справедливый выбор. Имагуру не молчит о развале режимом бизнес-, инвестиционной и стартап-среды — того, что создавалось многие годы с участием, в том числе чиновников на местах. Имагуру не молчит о массовом релокейте стартапов из Беларуси, о катастрофе этого для страны и роли ПВТ в этом процессе.

Названная фразой «I’m a guru» («Я гуру») и транскрибированная буквально в кириллицу, Imaguru проводила бесчисленные конференции, мероприятия, стартап-питчи и курсы. Также стал организатором Venture Day Minsk (который по-прежнему будет проходить в интернете 29 апреля).

С 2013 года Imaguru помогла более чем 300 белорусским стартапам, включая Splitmetrics, MSQRD, PingFin, DEIP и TrackDuck; создала более 250 рабочих мест; обучила более 12.000 человек; провела более 3.500 мероприятий; организовала ознакомительные поездки в США, Великобританию, Финляндию, Испанию и совсем недавно запустила акселераторскую программу TechMinsk.

В последние месяцы стартап-хаб проявил солидарность с протестами внутри страны после прошлогодних фальсифицированных выборов, записал видео солидарности с PandaDoc, сотрудники которого были брошены в тюрьму и поддержал всеобщую забастовку 26 октября 2020 года.

Imaguru была основана белорусской предпринимательницей Татьяной Маринич, муж которой умер после того, как баллотировался на выборах президента.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».