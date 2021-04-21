В поддержку Навального: акции идут в более чем сорока городах России 1 21.04.2021, 18:27

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Россияне проводят акции в поддержку оппозиционера в день послания Путина Федеральному собранию.

В среду, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, а сторонники оппозиционного политика Алексея Навального объявили о проведении акций в поддержку своего лидера. Сейчас Навальный находится в тюремной больнице во Владимирской области в тяжелом состоянии, его врачей к нему не пускают.

Как сообщает DW, в поддержку Навального акции идут в более чем сорока городах России.

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