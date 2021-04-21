Финляндия не исключает возможности вступления в НАТО 3 21.04.2021, 19:42

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Финляндия и Швеция в последние годы на фоне обострения отношений с РФ углубляют сотрудничество с Альянсом.

Президент Финляндии Саули Ниинистё подтвердил, что его страна не исключает возможности вступления в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

"У нас, за время работы многих правительств, сложилось четкое понимание того, что Финляндия ни в коем случае не исключает возможности подачи заявки на вступление в НАТО. Но мне кажется, самое главное, что можно сделать для безопасности - это стараться не допускать крупных конфликтов", - сказал президент.

Ниинистё напомнил, что Евросоюз развивает в области безопасности как внутреннее сотрудничество, так и сотрудничество с Североатлантическим альянсом.

Финляндия, а также Швеция, не входят в НАТО, но в последние годы на фоне обострения отношений с Россией активно углубляют сотрудничество с Альянсом.

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