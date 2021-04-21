Возле гипермаркета Green в Чижовке затопило проезжую часть

Возле гипермаркета Green в Чижовке затопило проезжую часть4
- 21.04.2021, 22:27
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В Минске новый коммунальный коллапс.
Жители Чижовки, Лошицы, Серебрянки, Курасовщины, района улиц Асаналиева, Жуковского, Маяковского, Казинца, Аэродромной, Ландера, Брилевской, а также поселка Гатово сообщают, что у них пропала вода. Читатели tut.by присылают фото и видео затопленной проезжей части в Чижовке и сообщают о возможном прорыве трубы. Причины случившегося пока не известны, дозвониться в «Минскводоканал» и 115 пока не удалось. На месте происшествия замечен автомобиль аварийной службы «Минскводоканала».
Журналисты сообщают, что затоплена проезжая часть возле гипермаркета Green, возле автомойки на Уборевича, 9 высокий уровень воды. По проезжей части едут машины и автобусы, но они значительно погружены в воду. Земля со стороны тротуаров зыбкая, по ней сложно ходить, один из автомобилей увяз.
На месте происшествия замечен автомобиль аварийной службы «Минскводоканала».
Недалеко от гипермаркета — огороженный участок.