Возле гипермаркета Green в Чижовке затопило проезжую часть 4 21.04.2021, 22:27

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фото: tut.by

В Минске новый коммунальный коллапс.

Жители Чижовки, Лошицы, Серебрянки, Курасовщины, района улиц Асаналиева, Жуковского, Маяковского, Казинца, Аэродромной, Ландера, Брилевской, а также поселка Гатово сообщают, что у них пропала вода. Читатели tut.by присылают фото и видео затопленной проезжей части в Чижовке и сообщают о возможном прорыве трубы. Причины случившегося пока не известны, дозвониться в «Минскводоканал» и 115 пока не удалось. На месте происшествия замечен автомобиль аварийной службы «Минскводоканала».

фото: tut.by

фото: tut.by

Журналисты сообщают, что затоплена проезжая часть возле гипермаркета Green, возле автомойки на Уборевича, 9 высокий уровень воды. По проезжей части едут машины и автобусы, но они значительно погружены в воду. Земля со стороны тротуаров зыбкая, по ней сложно ходить, один из автомобилей увяз.

фото: tut.by

фото: tut.by

На месте происшествия замечен автомобиль аварийной службы «Минскводоканала».

фото: tut.by

Недалеко от гипермаркета — огороженный участок.

фото: tut.by

фото: tut.by

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