Егор Шарангович — пятый бомбардир и пятый снайпер среди всех новичков НХЛ 22.04.2021, 10:37

Егор Шарангович

Фото: Getty Images

Белорус набрал 22 очка в 43 матчах.

Белорусский форвард "Нью-Джерси" Егор Шарангович занимает пятое место в списках бомбардиров и снайперов среди новичков нынешнего сезона НХЛ, сообщает pressball.by.

Белорус набрал 22 (11+11) очков в 43 матчах при показателе полезности "-2".

В таблице бомбардиров-новичков Шарангович уступает только Кириллу Капризову (37 (18+19)) из "Миннесоты", Джейсону Робертсону (35 (14+21)) из "Далласа", Джошу Норрису (29 (13+16)) из "Оттавы" и его одноклубнику Тиму Штюцле (24 (7+17)).

Бомбардиры-новички НХЛ

1. Кирилл Капризов (Миннесота) — 37 (18+19)

2. Джейсон Робертсон (Даллас) — 35 (14+21)

3. Джош Норрис (Оттава) — 29 (13+16)

4. Тим Штюцле (Оттава) — 24 (7+17)

5. Егор ШАРАНГОВИЧ (Нью-Джерси) — 22 (11+11)

В списке снайперов выше Егора располагаются Капризов (18), Робертсон (14), Норри (13) и Пиус Сатер (12) из "Чикаго".

Снайперы-новички НХЛ

1. Капризов — 18

2. Робертсон — 14

3. Норрис — 13

4. Пиус Сатер (Чикаго) — 12

5. ШАРАНГОВИЧ — 11

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