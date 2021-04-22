Егор Шарангович — пятый бомбардир и пятый снайпер среди всех новичков НХЛ
- 22.04.2021, 10:37
Белорус набрал 22 очка в 43 матчах.
Белорусский форвард "Нью-Джерси" Егор Шарангович занимает пятое место в списках бомбардиров и снайперов среди новичков нынешнего сезона НХЛ, сообщает pressball.by.
Белорус набрал 22 (11+11) очков в 43 матчах при показателе полезности "-2".
В таблице бомбардиров-новичков Шарангович уступает только Кириллу Капризову (37 (18+19)) из "Миннесоты", Джейсону Робертсону (35 (14+21)) из "Далласа", Джошу Норрису (29 (13+16)) из "Оттавы" и его одноклубнику Тиму Штюцле (24 (7+17)).
Бомбардиры-новички НХЛ
1. Кирилл Капризов (Миннесота) — 37 (18+19)
2. Джейсон Робертсон (Даллас) — 35 (14+21)
3. Джош Норрис (Оттава) — 29 (13+16)
4. Тим Штюцле (Оттава) — 24 (7+17)
5. Егор ШАРАНГОВИЧ (Нью-Джерси) — 22 (11+11)
В списке снайперов выше Егора располагаются Капризов (18), Робертсон (14), Норри (13) и Пиус Сатер (12) из "Чикаго".
Снайперы-новички НХЛ
1. Капризов — 18
2. Робертсон — 14
3. Норрис — 13
4. Пиус Сатер (Чикаго) — 12
5. ШАРАНГОВИЧ — 11