Что происходит на заводе, где рабочие кричали Лукашенко «Уходи!» 2 22.04.2021, 11:36

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Фото: ТАСС

Прибыль предприятия резко сократилась.

МЗКТ запомнился многим в августе 2020 года: тогда на встречу с работниками на вертолете прилетел Александр Лукашенко, а рабочие встретили его криками «Уходи!».

Портал tut.by посмотрел, как сработало предприятие в 2020 году и как изменилась среднесписочная численность работающих на заводе.

Как сработал завод в 2020-м

Среднесписочная численность работающих на МЗКТ на начало этого года составила 4234 человека, сообщается на сайте предприятия. Это на 307 человек меньше, чем годом ранее.

В 2020 году на МЗКТ выручка от реализации продукции составила почти 280,6 миллиона рублей (в 2019-м — почти 320,1 миллиона). Прибыль МЗКТ от реализации за 2020 год составила почти 24,1 миллиона рублей (годом ранее — почти 42,5 миллиона). Совокупная прибыль по итогам 2020-го была на уровне почти 7,2 миллиона рублей (годом ранее — почти 22,8 миллиона).

МЗКТ по итогам работы за прошлый год принял решение выплатить дивиденды в размере 19,19 рубля за простую акцию (годом ранее — 40,09 рубля).

По сообщениям работников МЗКТ, 22 апреля на предприятии может пройти встреча работников с председателем совета республики Натальей Кочановой

Напоминаем, что происходило на МЗКТ

В пятницу, 15 августа 2020 года, работники МЗКТ вышли на акцию солидарности, перед ними выступил в том числе гендиректор Алексей Римашевский. Он рассказал, что голосовал на выборах за Лукашенко, но заявил: «Я признаю, что он (Лукашенко. — Прим. ред.) не выиграл выборы».

17 августа 2020 года Лукашенко встретился с работниками МЗКТ. Он прилетел на предприятие на вертолете, пообщался с рабочими в цехах и вышел к людям на улице. Его встретили криками «Уходи!».

19 августа на предприятии появился свой стачком, работники записывали обращения к властям и силовикам. В октябре некоторые работники присоединились к забастовке, дело закончилось увольнениями, которые работники оспаривали в суде.

В декабре 2020 года МЗКТ попал под санкции Евросоюза.

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