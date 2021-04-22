Путин съел чижика Антон Орехъ

22.04.2021, 12:46

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Антон Орехъ

Лампочка, выкрученная в российском подъезде еще Бушем-младшим, до сих пор не вкручена обратно.

Путин прочитал столько посланий, что их общая длительность составляет уже сутки непрерывного чтения и прослушивания. А вспомнить чаще всего – нечего. Всякий раз обещания, удивление почему лампочка, выкрученная в подъезде еще Бушем-младшим, до сих пор не вкручена обратно, административные барьеры, которые надо преодолевать, раскачка, на которую никогда нет времени, завистливые враги, которым мы при случае дадим просраться и прочий набор тезисов для людей со склерозом, которые слушают все это занудство каждый раз, как впервые, восторгаясь и аплодируя. За все годы я запомнил только нарисованные ракеты, которые бомбили нарисованную Америку и обнуление Конституции. А так: сказал – и все тут же забыли.

Но теперь – тот редкий случай, когда пустота полуторачасового монолога стала хорошей новостью. Ждали, что Россия проглотит Беларусь – не зря же Лукашенко к нам приедет. Ждали признания «ДНР» и «ЛНР» и войны с Украиной – не зря же Совет Федерации экстренно собирают. Ждали, что мы вышлем всех дипломатов всех стран. Ждали беды, короче говоря. А президент как будто чижика съел. Отлегло. Даже рубль укрепился на фоне пустопорожних абзацев. Тем более, нам есть и чему реально порадоваться. Я, как отец школьника, не могу не ликовать в предвкушении очередной выплаты 10 тысяч. И в прошлом году давали «десятку» — кажется, даже дважды. Поди, плохо! Рады продавцы китайских телефонов. Я вообще считаю, что это они и лоббируют раздачу денег. Потому что хорошо известно, что после прошлой выплаты 10 тысяч рублей, взлетели продажи аппаратов ценой как раз до 10 тысяч. Год прошел – пора менять трубки. В остальном же президент в завуалированной форме констатировал тихий развал страны на бытовом уровне. Отсюда спорадические меры по спасению инфраструктуры, параграфы про экологическую беду, про полки, которые еще не пустые, но могут опустеть.

Были и совсем отчаянные вещи. Должны ли граждане платить за подводку газа до границы земельного участка или нет? Я так и представляю себе Байдена или Макрона, которые выступают перед своими депутатами и сенаторами и говорят, что американцы и французы не должны платить за трубы, которые идут к их ранчо и шато. Вот некому, кроме Путина, вопрос этот решить, правда?

Однако на одну реально важную вещь я без шуток хочу обратить внимание. Путин сделал то, о чем его давно просили. Точнее ждали, что он это обязательно сделает. Он призвал граждан вакцинироваться. Понимая, что в его подопечной стране живут миллионы дремучих, невежественных людей, людей с кучей страхов и большим недоверием ко всему. Они не хотят прививаться. Но Путин, рискуя потерять какие-то симпатии «темной» части сторонников, тем не менее призывает вакцинироваться. Это значит, что пандемию мы не победили, что реально положение серьезное, а вакцинирование буксует всеми колесами. И вот этот призыв, на самом деле, был нужнее, чем разбрасывание «вертолетных денег».

Антон Орехъ, Telegram

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