«Я болею за то, чтобы вы, ребята, освободили свою страну» 22.04.2021, 14:02

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Фото: AFP

Что иностранцы пишут о поездках в Беларусь.

За границей есть иностранцы, которые хотят приехать в нашу страну как туристы или как рабочие. The Village Беларусь посмотрел, что советуют потенциальным туристам и релокантам на англоязычном форуме Reddit.

SorstonLive

— Моя невеста белоруска, и у нее вся семья в Минске, мы обычно ездим туда 2-3 раза в год (я швед). Она не встречалась со своей семьей с тех пор, как начались протесты, а ее сестра ждет ребенка в июле. Считаете ли вы, что не-беларусы должны воздержаться от поездки в Беларусь? Мы хотели бы поехать туда в июле. Больше всего меня пугает то, что она не сможет вернуться. Наверное, придется посмотреть, как будет развиваться ситуация весной. И да: мы приедем только в гости к родным и близким и не хотим поддерживать нынешний режим!

Кстати, я болею за то, чтобы вы, ребята, освободили свою страну от диктатуры. Я полюбил людей, которых встретил в Беларуси, и желаю вам вернуть всю вашу свободу.

Вот что отвечаю люди, рассуждая на тему, можно ли сейчас ехать в Беларусь:

OdeToJoy_by:

— Если в целом — то нет, приезжать не стоит. Как турист — не приезжайте, не поддерживайте режим. Как бизнесмен — не приезжайте, не поддерживайте режим.

А если навестить семью… Думаю, все зависит от тебя. Просто знайте, что Беларусь не признает двойного гражданства, и если что-то случится, не дай бог, то с вашей невестой будут обращаться как с белорусским гражданином, а не как с иностранцем. Здесь была задержана и заключена в тюрьму гражданка Швейцарии, которая по какой-то необъяснимой причине все еще имела белорусское гражданство, и все попытки швейцарских дипломатов каким-либо образом повлиять на ситуацию оказались тщетными.

Кроме того, ситуация с коронавирусом здесь ужасна. Никаких локдаунов, никто не заботится об обязательности ношения маски, государство скрывает количество умерших и больных, российская вакцина, которая является единственной доступной, поступает к нам медленно и сомнительна по качеству.

Wowamai:

— Я, небелорус, побывал в стране в сентябре, когда в Минске регулярно проходили огромные марши протеста. Другие советовали: не езжайте, если хотите приятной туристической поездки, но если вы достаточно осторожны, все должно быть в порядке. Я избегал центра города по воскресеньям (когда проходили самые большие марши) и был подвергнут более жесткому допросу на пограничном контроле, чем обычно, но в остальном это не сильно повлияло на меня.

Я испытываю огромное уважение к протестам, но лучший способ иностранцу поддержать их как — это избегать их, поскольку режим любит плести истории об иностранном участии в протестах. Так что имейте в виду это и еще и отсутствие мер против COVID, когда решите поехать в Беларусь.

The AmazingCatfish:

— Преследования сейчас носят случайный характер. Гораздо безопаснее выждать. А еще лучше — вывезти остальных членов семьи из Беларуси в Швецию.

Ojikalli:

— Примите необходимые меры предосторожности и приезжайте, так как это может быть ваш последний визит сюда. Мы очень близки к тому, чтобы стать следующей Северной Кореей.

А вот и другой вопрос — уже о переезде в Беларусь на постоянную работу.

RisenFromRuins:

— Насколько сложным может оказаться для психолога из Австралии попытка приехать и работать в Беларуси?

Советы были такими:

Rawrimalion_by:

— Зачем тебе это нужно? На данный момент работа в Беларуси бесперспективна. Я закончил университет по специальности «Информатика и электроника», имею 11-летний стаж работы и уже 4 месяца не могу найти новую работу. Я ищу возможность переезда в другую страну.

StatementDear:

— Это будет действительно трудно, если вы не знаете русского языка. Единственное место для англоговорящего психолога может быть в отделе кадров в ИТ-компании в Минске. Но большинство ИТ-компаний увозят всех своих из Беларуси и больше не нанимают новых из-за последних событий.

Sp0tlighter:

— Без знания русского языка и диплома, признанного в Беларуси, — это сложно, и вам, возможно, придется просто работать фрилансером.

А без глубокого понимания славян, белорусов, нашей истории и Восточной Европы в целом, включая наш скептицизм в таких областях, как психология; без желания работать за гроши по сравнению с тем, что вы могли бы заработать в Австралии, имея дело со всей болью восточной бюрократии в неразвитой диктатуре, — наверное, это вообще невозможно.

Я сомневаюсь, что вы найдете много клиентов из поколения, которое действительно захочет обратиться за психологической помощью. Но поскольку вы так жаждете испытать всю славу посткоммунизма на себе, Беларусь может быть просто лучшей страной для вас.

Bloov-strope:

— Психолог — не очень популярная профессия в Беларуси. Учитывая, что через несколько лет это будет самая бедная страна в Европе, я не думаю, что у вас здесь есть какие-то перспективы. Если только тебе не нравится время от времени наслаждаться ощущением твердой полицейской дубинки в заднице.

Bolsheada:

— Как раз наоборот, там тонны специалистов. Каждый белорус стал каким-то психологом и был вынужден лечить психические расстройства, потому что безумный трэш от хунты продолжает появляться ежедневно. Люди не привыкли ходить к психиатрам, они просто разговаривают с друзьями, пьют и приходят в себя. Вот почему рынок психологов отстойный, и иностранцу без знания языка будет очень трудно найти работу. Если вы совершите чудо, зарплата все равно вас разочарует.

Hihat17:

— Я никогда не был в Беларуси, но вся моя семья из Минска. Психическое здоровье — это не то, о чем там говорят или понимают. Главным образом потому, что их предки все время жили в страхе при диктатуре. Так что ответить на ваш вопрос очень сложно. С таким же успехом можно было бы спросить, можно ли найти работу социального работника в Северной Корее.

AirCraven:

— Зачем вам это нужно? Если вы не можете работать удаленно и проводить консультации онлайн (и получать оплату в иностранной валюте), я бы не рекомендовал ехать. Однако если вы можете работать удаленно, то Беларусь — очень дешевая страна с невероятно дружелюбными людьми. Не уверен, что это компенсирует отсутствие верховенства закона; но как иностранец вы (к счастью) не испытаете трудностей и репрессий, которым приходится подвергаться местным жителям.

Trixyz14:

— Проблемы психического здоровья крайне стигматизированы в нашем обществе. Большинство людей скорее покончат с собой, чем обратятся за помощью. Хотя вы могли бы оказать большую помощь, приехав сюда (ведь здесь трудно найти хорошего специалиста в этой области).

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