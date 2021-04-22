Экономист об указе о валютных ограничениях: Значит, власти такую угрозу предвидят 1 22.04.2021, 14:18

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Они лучше знают реальную ситуацию с валютой, финансами, инфляцией.

Указ Лукашенко, который позволяет Национальному банку с 9 июля вводить валютные ограничения в случаях угрозы экономической безопасности и стабильности ее финансовой системы вплоть до запрета продажи и покупки валюты, был принят 20 апреля. С чем связано нововведение, что меняется и чего ждать простым белорусам, Intex-press обсудила с экономистом Львом Марголиным.

– Действие указа начнется только в июле, и только тогда у Национального банка появится возможность вводить валютные ограничения. Когда именно они будут введены и будут ли вообще введены, пока непонятно. Однако, здесь есть один важный момент: в указе сказано, что валютные ограничения будут введены в случае угрозы экономической ситуации, финансовой стабильности и т.д. Значит, власти такую угрозу предвидят, ведь они лучше знают реальную ситуацию с валютой, финансами, инфляцией.

Также они актуализировали действие закона заранее, то есть специально дали три месяца тем, кто после его прочтения в панике побежит менять рубли на валюту. Чтобы к июлю эта волна уже успела угаснуть.

Если 9 июля этот указ вступит в силу, а уже с 10 июля Национальный банк введет валютные ограничения, то на обычных гражданах это скажется по-разному. На предусмотрительных гражданах – на тех, кто не держит большие суммы в белорусских рублях и не имеет рублевых депозитов, это серьезно не повлияет. А вот те, кто купился на 20%-е депозиты и решил на них заработать, могут здорово пострадать, потому что вследствие введения валютных ограничений курс белорусского рубля рухнет, и им явно не хватит этих 20%, чтобы компенсировать свои потери.

Ну и, конечно, больше всего пострадает то население, у которого нет ни депозитов, ни накоплений, то есть те люди, которые живут от зарплаты до зарплаты. Потому что любое ограничение на валюту тут же вызовет резкий всплеск курса доллара, евро и других свободно конвертируемых валют. Плюс ко всему, это вызовет резкий всплеск инфляции и, соответственно, рост цен в магазинах. Сначала это будут, конечно, импортные товары, которые покупаются за валюту, но поскольку у нас импортная составляющая есть во всех товарах (даже хлеб и молоко имеют свою импортную составляющую), то цены подскочат и на них тоже. А заработные платы и пенсии государству просто не из чего будет повышать. По крайней мере, пока не будут пересчитаны все затраты по новому курсу рубля, пока не начнут поступать налоги по новому курсу и т.д.

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