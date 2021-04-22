Шоколадный заяц на службе России 12 Telegram-канал «СерпомПо»

22.04.2021, 17:11

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В каких краях, в какой солнечной купели его окрасили?

На календаре – апрель. Но если посмотреть на загар Медведева, стоящего при чтении послания Путина, то можно подумать, что уже конец июля.

Вот он стоит, развернутым от фольги шоколадным зайцем. В каких краях, в какой солнечной купели его окрасили? Где придали лицу его коричневый оттенок? Он так выделяется на фоне блеклых, аскетичных лиц застывших вокруг патриотов. За спиной оловянным солдатом, руки по швам, стоит Никонов – внук пакта Молотова-Риббентропа.

Так где? В каких широтах, жарких странах выполнял Медведев ответственные задания страны?

Быть может, он лежал в сирийской пустыне, ловя в прицел «амеров»? Брел по жаркой Африке, в ЦАР или Ливии с автоматом, в броннике, поливая, время от времени из фляги мокрое от пота лицо? Возможно, что Путин отправил Медведева в Карабах, где прикинувшись миротворцем, смотрел он жадно сквозь бинокль на горы, следил полёт орлов?

Это – тайна. О ней не напишут. Под шоколадной маской Медведева сокрыт государственный интерес.

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