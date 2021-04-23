Президент Румынии приехал на работу на велосипеде 1 23.04.2021, 12:16

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Политик присоединился экокампании «Зеленая пятница».

Президент Румынии Клаус Йоханнис присоединился к экокампании "Зеленая пятница" и приехал на работу на велосипеде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Как можно видеть по фото, Йоханнис ехал в сопровождении по крайней мере двух охранников, надев поверх официального костюма куртку и шлем. Сколько километров заняла его дорога на работу, не уточняется.

"Я приехал в офис на велосипеде, потому что хочу присоединиться к этой кампании, считая ее очень хорошей инициативой", - прокомментировал президент по прибытии во дворец Котрочень.

Он призвал румын рассмотреть возможность отказаться от использования личного автомобиля для ежедневных поездок и пользоваться общественным транспортом, велосипедом или ходить пешком - потому что это лучше и для здоровья, и для окружающей среды.

"Поездки на велосипеде очень полезны для здоровья. Более того, вы значительно меньше зависите от трафика и можете доехать на работу почти так же быстро, как на авто", - сказал он.

Хотя утро пятницы в Бухаресте выдалось дождливым, президент отметил, что "немного намокнуть никому не повредит".

Кампания "Зеленая пятница" началась в марте и поощряет людей хотя бы раз в неделю отказываться от авто в пользу альтернативных видов транспорта.

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