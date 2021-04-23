Как банковские мошенники обманывают белорусов, и как этого избежать 2 23.04.2021, 12:33

4,100

Что нужно сделать, если вам звонят якобы из банка по мессенджеру.

В последнее время белорусов атаковали банковские мошенники. Злоумышленники звонят своим жертвам, иногда и в вайбере, представляются работниками банков, Ассоциации белорусских банков, даже ОБЭП — и обманом выведывают у них данные их карточек или интернет-банка, пишет tut.by. Заместитель начальника ГУПК МВД Владимир Зайцев вместе с начальником отдела по расследованию преступлений против информационной безопасности и незаконного оборота наркотиков следственного управления УСК по Минску Дмитрием Острейко дали советы, как не попасться на удочку мошенников.

Как мошенники похищали деньги?

Как ранее сообщил в своем комментарии Владимир Зайцев, в последнее время «значительно увеличилось количество преступлений, совершенных путем вишинга»: в телефонных разговорах виртуальные аферисты обманули десятки людей.

Вишинг — это один из методов мошенничества с использованием социальной инженерии, который заключается в том, что злоумышленники, используя телефонную связь и играя определенную роль (сотрудника банка, покупателя и так далее), под разными предлогами выманивают у держателя платежной карты конфиденциальную информацию или стимулируют к совершению определенных действий с карточным счетом/платежной картой с целью хищения денежных средств.

Как можно этого избежать?

За три месяца 2021 года в Беларуси было возбуждено 5859 уголовных дел (26,6% от общего числа возбужденных уголовных дел) по ст. 212 Уголовного кодекса Республики Беларусь, за аналогичный период 2020 года — 2266 уголовных дел (8,94%). Причем многие пострадавшие даже не обращаются в милицию в заявлением.

Снизить количество таких преступлений можно только с помощью профилактической работы — если люди будут заботиться о своих сбережениях и будут более бдительными.

Что нужно сделать, если вам звонят якобы из банка по мессенджеру:

- прежде всего, помните, что сотрудники настоящих банков не звонят по мессенджеру или с иностранных номеров. Также у них уже есть данные о вашем счете — они не станут задавать такие вопросы;

- нужно быть настороже, даже если на экране — логотип белорусского банка. Лучше всего завершить разговор и обратиться в банк лично, чтобы проверить поступившую информацию;

не переходить по ссылкам и QR-кодам. Проверять сайты, на которые вы заходите — порой злоумышленники копируют страницы банка или даже «Белпочты», причем адрес может отличаться от настоящего всего одним символом;

- и, разумеется, никому нельзя передавать реквизиты своих банковских карт, счетов, логин и пароль от личного кабинета в интернет-банкинге. Если это все же случилось, нужно немедленно сообщить в банк, чтобы счет заблокировали, так как преступники моментально выводят деньги. И даже если на вашем счету нет средств, он все равно может использоваться в преступной съеме как подставной счет.

При этом, отмечают правоохранители, для каждой категории граждан преступники применяли свои методы — от простых, например, сказать, что со счета списываются средства, до сложных, таких как убедить владельца карты, что он помогает раскрыть преступление.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».