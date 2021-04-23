«Это вообще что?»: налоговая присылает белорусам письма со странными вопросами 18 23.04.2021, 14:08

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Новые «письма счастья» приходят даже спустя годы после смены места работы.

В редакцию onliner.by обратился Федор, мама которого работала у ИП, занимавшегося пошивом одежды. Спустя 4 года после этого ей пришло письмо из налоговой Московского района Минска с интересными вопросами. Например, инспекция интересуется, получала ли женщина зарплату в конверте и отличалась ли сумма от указанной в ведомости, а если и не получала — не замечала ли такого за другими сотрудниками.

— Это письмо мы получили по почте позавчера, 22 апреля, — рассказывает Федор. — Мама принесла мне его с большими глазами с вопросом «Это вообще что?». Хотя женщина 50+, даже ей не страшно. Мы смеемся, я так вообще просто бьюсь в истерике от всего происходящего. Мы все понимаем, зачем это делается.

Указанный в письме ИП — знакомый Федора, Работала женщина у него недолго и не на полную ставку: «За 3—4 месяца она помогла наладить производственный процесс, и на этом все закончилось». Мужчина предполагает, что такой интерес у налоговой к ипэшнику из-за его гражданской позиции. Владелец бизнеса получил штраф и отсидел «на сутках» по административным статьям.

— Я не вижу больше никаких причин для составления таких странных писем о поисках денег в конвертах. Более того, это получили все люди, которые работали у этого человека за все время существования бизнеса, — говорит Федор.

Согласно письму, ответить нужно до 31 апреля (в апреле всего 30 дней). Получатели письма пока раздумывают, отвечать ли на него.

— Мы еще думаем, отвечать ли. Если и ответим, то максимально расплывчато. Как вообще можно ответить на эти вопросы спустя 4 года? — задается вопросом Федор. — Интересно, что налоговая ссылается на статью 107 Налогового кодекса о налоговых вычетах. Ощущение, что хотелось написать хоть что-нибудь, чтобы письмо грозно выглядело. Ведь в налоговых вычетах никто ничего все равно не понимает.

Журналисты позвонили по указанному в письме телефону, но пояснить там ничего не смогли: отвечать намерены только на вопросы получателя письма. Onliner пытается получить официальный комментарий.

Напомним, в начале марта вопрос про зарплаты в конвертах всплыл в очередной раз. Лукашенко, общаясь с председателем КГК Василием Герасимовым, заговорил о зарплатах в конверте, которые должны быть искоренены. Позже в сюжете БТ Герасимов сообщил, что для получателей таких денег может быть введена административная ответственность — если они сами не доложат о нарушении.

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