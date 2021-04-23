Стало известно, когда «скифское золото» вернется в Украину 23.04.2021, 17:14

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Киев уверен, что положительное решение апелляционной инстанции не станет последней точкой в деле.

В то же время в МИД Украины предполагают, что после вынесения решения Апелляционным судом Амстердама Россия будет обращаться в другие судебные инстанции для затягивания возвращения Украине античных драгоценностей, сообщает unian.net.

Апелляционный суд Амстердама к концу августа намерен объявить решение по делу об экспонатах выставки «Крым - золотой остров в Черном море», известных как «скифское золото», которые перед оккупацией Россией Крыма демонстрировались в Нидерландах в музее Алларда Пирсона.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

«Завершили сегодняшнее заседание апелляционного суда г. Амстердам относительно возвращения в Украину части нашего культурного наследия «Скифское золото». Судьи планируют объявить о своем решении уже в ближайшие месяцы, до конца августа», - заявил Енин.

Заместитель министра отметил, что во время своих выступлений члены украинской делегации отмечали, что речь идет не только об исторических артефактах, но и о мировом порядке и системе международного права.

«Мы увидели очередные попытки России разрушать международное право гибридными методами, в ход шла откровенная ложь (о безпятиминутном международном признании «республики Крым»), ссылки на законы, которых не существует, вроде советских, «слезы крымских детей, которые хотят скорее увидеть золото у себя дома» и др. Была даже отдельная благодарность «царю-батюшке» за основание музеев в Крыму», - утверждает Енин.

«Фантомные руководители так называемых крымских музеев при этом не могут ответить на элементарный вопрос: они представляют Украину (владельца ценностей) или государство-оккупанта? Но вор, похитивший вещь, не становится ее владельцем! Мы призвали нидерландское правосудие не допустить нарушения Конвенции ЮНЕСКО 1970 года путем передачи культурного наследия Украины государству-агрессору! Пора доказать, что нормы имеют значение, правила имеют значение, территориальная целостность тоже имеет значение», - подчеркнул замминистра.

В то же время, как отметил Енин, даже положительное решение апелляционной инстанции Амстердама не станет последней точкой в деле.

«РФ будет максимально затягивать процесс, как и в десятках других международных судов и арбитражей. Но нас не остановить, и РФ это сильно не поможет. Рано или поздно вору придется платить по счетам», - отметил Енин.

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