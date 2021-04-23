В Японии одобрили использование препарата от артрита для лечения COVID-19 1 23.04.2021, 18:12

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Это третий препарат для лечения COVID-19 после ремдесивира и дексаметазона, одобренный в Японии.

Министерство здравоохранения Японии одобрило использование препарата от ревматоидного артрита барицитиниб для лечения коронавирусной болезни. Об этом 23 апреля сообщило агентство Reuters.

Это третий препарат для лечения COVID-19 после ремдесивира и дексаметазона, одобренный в Японии.

Компания Eli Lilly&Co обратилась к японскому регулятору с просьбой о новом применении препарата в декабре 2020 года.

Барицитиниб уменьшает реакцию иммунной системы на действие ферментов, способствующих воспалению и появлению повреждений суставов в случаях ревматоидного артрита. Препарат разрешен к применению в США и Евросоюзе.

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