Новый сюрприз для водителей: что будет за езду без прав 3 24.04.2021, 14:18

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В Беларуси принят законопроект.

Так называемые «палата представителей» и «совет республики» приняли законопроект, который предусматривает привлечение к уголовной ответственности за повторное вождение без водительского удостоверения, сообщает av.by.

— Предлагается криминализовать деяния, связанные с вождением без прав, совершенные повторно в течение года после вынесения административного взыскания. Это станет дополнительным элементом обеспечения безопасности на дорогах. В данном вопросе важен превентивный эффект. Такие деяния повлекут за собой судимость со всеми вытекающими последствиями, — пояснила ранее Евгения Парамонова, заместитель начальника управления — начальник отдела надзорного производства и правоприменительной практики Генеральной прокуратуры.

В настоящее время ответственность за управление без прав согласно ч. 1 ст. 18.14 КоАП РБ предусматривает штраф от 5 до 20 базовых величин. За повторность на основании ч. 2 ст. 18.14 КоАП полагаются или штраф от 20 до 50 базовых величин, или общественные работы, или административный арест до 15 суток.

В будущем Уголовный кодекс предлагается дополнить статьей 3172 «Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления».

К уголовной ответственности станут привлекать тех бесправников, которые в течение года больше двух раз попались сотрудникам ГАИ. Первые два случая посчитают административным нарушением (согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 18.14 КоАП РБ). На третий раз вождения без прав за год будет применяться первая часть новой статьи, т. е. с максимальным наказанием в виде «химии» на срок до 6 месяцев или ограничения свободы. В четвертый раз вождения без прав за год можно попасть на «химию» на 2 года.

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