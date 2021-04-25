Политолог: Лукашенко — суицидник 18 25.04.2021, 9:23

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Самозванец подпишет декрет о создании похоронной комиссии для него.

Лукашенко планирует подписать декрет о переходе Совету безопасности «президентских» полномочий в случае, если в стране возникнет такая необходимость. Новость в своем-телеграм-канале прокомментировал политолог Дмитрий Болкунец:

— «Скажите, если завтра нет Лукашенко? Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Лукашенко застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется».

Перевожу то, что сказал этот гражданин. Лукашенко анонсировал подписание декрета о создании похоронной комиссии. Возглавит ее премьер-министр. Коллективный орган определит место, время и порядок похорон первого правителя Беларуси.

В свое время Черчиль подробно расписал свой последний путь.

Вообще, Лукашенко суицидник. По слухам, последний случай был зафиксирован в 2003 году. От него можно ожидать всего, чего угодно.

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