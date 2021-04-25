Елена Левченко выдала лучший матч за «Пао» 25.04.2021, 12:59

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Свой дабл-дабл спортсменка посвятила Марии Колесниковой.

В субботу «Панатинаикос» Елены Левченко проводил очередной матч в рамках регулярного сезона чемпионата Греции. Соперником была команда «ПАС Янина», имеющая на тот момент 5 побед и 5 поражений, сообщает «Трибуна».

Со стартовых минут «Пао» захватил преимущество и на протяжении всего матча только увеличивал его. Итог – 72:57. После подписания белoрусской центровой это восьмая победа афинян в восьми матчах.

Сама же Левченко показала лучшую игру в этом сезоне, собрав дабл-дабл из 15 очков и 16 подборов.

После матча в своем Instagram Елена написала, что посвятила дабл-дабл Марии Колесниковой. В этот день Мария отмечала свой день рождения, находясь за решеткой уже более семи месяцев.

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