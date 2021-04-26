Археологи нашли в швейцарском озере деревню бронзового века
- 26.04.2021, 9:42
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Находка показывает, что город в районе Люцерна был заселен уже 3000 лет назад.
Археологи впервые обнаружили следы прибрежной деревни бронзового века под поверхностью озера Люцерн, пишет «Новое время».
Находка показывает, что город в районе Люцерна был заселен уже 3000 лет назад. Это на 2000 лет раньше, чем предполагалось ранее, заявили исследователи.
При прокладке трубопровода в районе естественной гавани обнаружены следы поселка из свайных домов. Остатки были найдены подводными археологами на глубине четырех метров ниже поверхности воды.
«Это окончательно подтверждает теорию о том, что в прежние времена бассейн озера Люцерн был подходящей территорией для поселения», — говорится в заявлении кантона Люцерн.
Археологи некоторое время искали доказательства поселения, но им мешал толстый слой грязи на дне озера. Однако работа на трубопроводе выявила около 30 доисторических деревянных свай и пять керамических изделий.
Образцы древесины и керамики были отправлены на датирование — результаты показали, что деревня датируется примерно 1000 годом до нашей эры, что делает ее самым ранним зарегистрированным человеческим поселением в районе Люцерна.
Находка совпадает с 10 годовщиной того, что доисторическим свайным домам на берегу озера в альпийских странах, в том числе в Швейцарии, был присвоен статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.