Президент Литвы напомнил о БелАЭС в годовщину аварии на ЧАЭС 2 26.04.2021, 12:59

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Гитанас Науседа

Фото: DELFI

Проблему Островецкой АЭС поднимут на саммите лидеров Евросоюза.

Президент Литвы Гитанас Науседа отдал дань уважения жертвам Чернобыльской катастрофы, заявил, что урок Чернобыля не усвоен, и напомнил о БелАЭС. Об этом он написал в «Фейсбуке».

«Можем ли сказать, что мир усвоил урок? Всего лишь в 40 километрах от Вильнюса запускается БелАЭС без соблюдения международных конвенций и требований стресс-тестов. Это угроза безопасности граждан всего ЕС. Я поднимал и буду поднимать этот вопрос на саммитах лидеров ЕС», – высказался Науседа.

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