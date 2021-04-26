Президент Литвы напомнил о БелАЭС в годовщину аварии на ЧАЭС

Президент Литвы напомнил о БелАЭС в годовщину аварии на ЧАЭС2
- 26.04.2021, 12:59
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Проблему Островецкой АЭС поднимут на саммите лидеров Евросоюза.
Президент Литвы Гитанас Науседа отдал дань уважения жертвам Чернобыльской катастрофы, заявил, что урок Чернобыля не усвоен, и напомнил о БелАЭС. Об этом он написал в «Фейсбуке».
«Можем ли сказать, что мир усвоил урок? Всего лишь в 40 километрах от Вильнюса запускается БелАЭС без соблюдения международных конвенций и требований стресс-тестов. Это угроза безопасности граждан всего ЕС. Я поднимал и буду поднимать этот вопрос на саммитах лидеров ЕС», – высказался Науседа.