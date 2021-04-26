В Беларуси за месяц некоторые социально-значимые товары подорожали в десятки раз 2 26.04.2021, 16:39

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Особенно выросли цены на овощи.

Несмотря на то, что власти Беларуси пытаются искусственно сдерживать инфляцию в стране, это у них не особенно получается: большинство товаров из списка социально-значимых только за один месяц выросли в цене, а некоторые – в десятки раз! Об этом пишет intex-press.by.

Любопытно, но сильнее всего за месяц подорожали продукты, которые дорожать были не должны: напомним, еще в конце февраля совет министров подписал постановление, запрещающее повышать цены на социально-значимые товары (таких 62 наименования) более чем на 0,2% в месяц. Журналисты изучили индекс потребительских цен по всем 62 позициям из списка. Оказалось, что 33 из них по росту цен превышают установленный порог, некоторые – в десятки раз.

Прежде всего, это овощи. К примеру, морковь, цена на которую теоретически должна была стоять на месте (овощ этот тоже социально-значимый), за месяц подорожала на 8%, то есть в 42 раза больше, чем ей позволено. И стала самым подорожавшим продуктом за месяц! То же самое можно сказать о картофеле и свекле (они также в списке), цены на которые выросли на 6% и 4% соответственно.

Продуктовая корзина подорожала сильнее

Чтобы понять, как менялась стоимость продуктов на самом деле, журналисты традиционно взяли чеки из одного барановичского магазина и сравнили их по товарным позициям, которые совпали в феврале и марте (таких нашлось немного, так как потребитель не выбирает специально одинаковые товары каждый месяц).

В персональную потребительскую корзину в этот раз попали следующие продукты: стакан детского йогурта, пакет молока, бананы, половинка тостового хлеба, вареная колбаса, помидоры, маленький стакан сметаны, копченая скумбрия и маленькая булочка с отрубями.

Цены на некоторые товары буквально шокировали. К примеру, кило куриной колбасы высшего сорта за месяц подорожало больше чем на 40%! Хотя в статистике Белстата цена на нее выросла всего на 0,26%.

В целом с учетом всех удешевлений и подорожаний персональная корзина за месяц подорожала примерно на 7% – в 10 раз больше, чем официальная инфляция.

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