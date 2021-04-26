В Беларуси из ячеек одного из банков похитили деньги 7 26.04.2021, 20:07

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Сумма ущерба — 660 тысяч долларов.

Банки размещают финансовые отчеты о своей работе за 2020 год. В них можно найти в том числе данные по активам, обязательствам, собственному капиталу, убыткам, прибылях. Но встречается и дополнительная информация. К примеру, в аудиторском заключении по работе Паритетбанка сообщается, что из банковских ячеек были похищены денежные средства, сумма ущерба — 660 тысяч долларов.

Что говорят аудиторы про похищенные 660 тысяч долларов, моральный ущерб и расходы на юристов

В аудиторском заключении по годовой индивидуальной бухотчетности Паритетбанка сообщается про условные обязательства банка. Их определяют как возможные, которые возникли как результат прошлых событий.

«В банке имеется решение суда от 26.11.2020, которым определено взыскать с банка в пользу физических лиц по их исковым требования к банку в связи с невыполнением банком условий договоров банковского хранения, в результате чего были похищены денежные средства, находящиеся в банковских ячейках: сумму ущерба в размере 660 тысяч долларов США, сумму компенсации морального вреда в размере 750 рублей, расходы на оказание юридической помощи — 10 269,54 рубля», — говорится в аудиторском отчете.

В аудиторском отчете сообщается, что в феврале этого года банк подал апелляционную жалобу на решение суда Центрального района Минска.

«Банк не имеет возможности с достаточной долей вероятности спрогнозировать результат рассмотрения жалобы банка судом апелляционной инстанции и определить размер убытков банка с достаточной степенью надежности, — говорится в отчете. — Вместе с тем, принимая во внимание вышеизложенное, а также руководствуясь доводами банка, положенными в основу апелляционной жалобы банка, учитывая, что юридически значимые обстоятельства для разрешения настоящего дела по существу остались невыявленными при вынесении решения суда, банк оценивает вероятность отмены решения суда Центрального района Минска от 26.11.2020 достаточно высокой».

При этом отмечается, что банк признает это событие (ситуацию с похищенными деньгами. — Прим. ред.) как условное обязательство, резерв по которому не создается и не отражается в бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Что говорят клиенты, в самом банке, а также в Нацбанке

По нашей информации, речь идет о трех клиентах банка. Двое из них сообщили, что в апреле уже была апелляция. Один из них рассказал, что было принято решение в пользу банка, деньги ему якобы не будут возвращать. Второй клиент сообщил, что решение по апелляции не знает, но ему деньги вернули задолго до ее рассмотрения. Решение суда по апелляции намерен узнать в ближайшее время. Третий клиент рассказал, что не владеет информацией, было ли заседание по апелляции, но также намерен узнать об этом на нынешней неделе.

По нашей информации, как минимум некоторые судебные заседания по этому делу были закрытыми.

Tut.by не удалось узнать в Паритетбанке подробности по этой ситуации. В банке сообщили, что свою позицию по этому вопросу они изложили в комментарии «Еврорадио».

— Мы не можем комментировать взаимоотношения банка с конкретными клиентами. Вместе с тем хотелось бы отметить, что Паритетбанк в своей деятельности беспрекословно соблюдает требования законодательства Республики Беларусь, — приводит ответ банка издание.

Пресс-служба Нацбанка, как сообщает «Еврорадио», подтверждает, что инцидент с пропажей средств из ячеек Паритетбанка имел место, но развернутых комментариев также не дает:

— Банк принимает необходимые меры для решения этой проблемы, и, по нашей информации, сейчас данный вопрос находится все еще в стадии судебного рассмотрения. Соответственно, каких-либо дополнительных комментариев на этом этапе мы не считаем возможным давать.

Как сообщили tut.by в колл-центре Паритетбанка, сейчас банк не предоставляет услуги по ячейкам или сейфам.

Напомним, в 2020 году власти Беларуси продали государственный Паритетбанк компании Beristore Holdings Limited, основным бенефициаром которой является российский предприниматель Саид Гуцериев.

Если смотреть результаты работы банка за 2020 год, то клиентская база по физлицам выросла на +71% к 2019-му, а по юрлицам — на 15%. Прибыль банка в 2020-м составила 1 миллион 151 тысячу рублей (годом ранее — 582 тысячи рублей).

А банки несут ответственность за сохранность содержимого ячеек?

К примеру, в Приорбанке договором банковского обслуживания предусмотрено, что предоставление индивидуального банковского сейфа (ячейки сейфа) во временное пользование — без ответственности банка за сохранность содержимого.

Беларусбанк готов предоставить клиенту за вознаграждение во временное пользование депозитный сейф без ответственности банка за его содержимое для хранения предметов банковского хранения (денежные средства, ценные бумаги, драгоценные металлы, драгоценные и полудрагоценные камни, документы и иные ценности) и обеспечить охрану депозитного сейфа.

Белагропромбанк несет ответственность перед клиентом только за несанкционированный доступ к индивидуальному сейфу (ячейке) иных лиц. «В случае возникновения у клиента по вине банка имущественного ущерба, вызванного несанкционированным доступом к индивидуальному сейфу (ячейке), банк возмещает ущерб в белорусских рублях в причиненном размере по официальному курсу белорусского рубля, установленному Национальным банком на день осуществления платежа, — говорится в условиях предоставления во временное пользование индивидуального сейфа (ячейки). — Сумма ущерба определяется в соответствии с законодательством, при этом максимальная сумма, возмещаемого банком ущерба не может превышать сумму, эквивалентную одной тысяче долларов США».

В БПС-Сбербанке уточняют, что не несут ответственности за утрату или повреждение вложения, находящегося в сейфе, в следующих случаях:

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы — стихийных бедствий, аварий, катастроф, пожаров, военных конфликтов и вооруженных беспорядков, и иных обстоятельств, возникновение которых невозможно было ни предвидеть, ни предотвратить;

в случае конфискации, ареста содержимого в силу законодательства, судебного постановления, решения, постановления либо иного акта уполномоченного госоргана либо должностного лица.

При этом банк несет ответственность за сохранность вложения после принудительного вскрытия сейфа в отсутствие клиента (но есть исключения).

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