Беларусские банки хотят узаконить воровство из депозитарных ячеек клиентов

Беларусские банки хотят узаконить воровство из депозитарных ячеек клиентов7
- 27.04.2021, 10:45
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Вы еще храните деньги в банках?
Сайт Charter97.org сообщает, что «Белгазпромбанк» так и не вернул некоторым клиентам деньги, украденные еще летом для снятия пропагандистского материала на ТВ.
А «Приорбанк» с 1 мая подписал указ, согласно которому банк не несет ответственность за сохранность имущества в ячейках, пишет телеграм-канал МКБ.
«Паритетбанк» же до сих пор должен клиенту 660 тысяч долларов, которые пропали из депозитарной ячейки клиента. Но ничего не мешает им принять новый закон, сняв с себя ответственность. Либо вообще обойтись без этих формальностей. Ведь иногда не до законов.
А вы еще храните деньги в банках?