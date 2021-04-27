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Беларусские банки хотят узаконить воровство из депозитарных ячеек клиентов

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  • 27.04.2021, 10:45
  • 4,464
Беларусские банки хотят узаконить воровство из депозитарных ячеек клиентов

Вы еще храните деньги в банках?

Сайт Charter97.org сообщает, что «Белгазпромбанк» так и не вернул некоторым клиентам деньги, украденные еще летом для снятия пропагандистского материала на ТВ.

А «Приорбанк» с 1 мая подписал указ, согласно которому банк не несет ответственность за сохранность имущества в ячейках, пишет телеграм-канал МКБ.

«Паритетбанк» же до сих пор должен клиенту 660 тысяч долларов, которые пропали из депозитарной ячейки клиента. Но ничего не мешает им принять новый закон, сняв с себя ответственность. Либо вообще обойтись без этих формальностей. Ведь иногда не до законов.

А вы еще храните деньги в банках?

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