Названа самая безопасная страна в период пандемии COVID-19 1 27.04.2021, 15:45

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В этой стране почти 20% населения уже получили прививку.

Самой безопасной страной в период пандемии коронавируса стал Сингапур, который обогнал по данному показателю Новую Зеландию, следует из исследования агентства Bloomberg, опубликованного в понедельник, 26 апреля.

По данным издания, Сингапур занял первое место благодаря высоким темпам вакцинации населения и эффективной борьбе с распространением коронавируса внутри страны.

В рейтинге, которое агентство составило в ноябре 2020 года, Новая Зеландия занимала первое место, однако уступила лидерство после начала национальных кампаний по вакцинации. Отмечается, что в Сингапуре почти 20% населения уже получили прививку.

Ключевыми показателями при составлении рейтинга стали данные об общем числе инфицированных, показателях смертности, количестве людей, прошедших тестирование, и темы вакцинации. Сингапур набрал 79,7 баллов, Новая Зеландия — 79,6.

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