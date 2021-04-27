FAZ предупредил о кошмарном сценарии для экономики России 3 27.04.2021, 21:00

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Санкции больно ударили по экономике РФ.

Заявления российских властей о незначительном эффекте финансовых санкций стран Запада не похожи на правду, поскольку именно они могут спровоцировать рост инфляции — кошмарный сценарий, который в Кремле пытаются предупредить любым путем. К такому выводу пришла журналист немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По ее мнению, главной для себя проблемой российские власти считают рост недовольства граждан из-за продолжающегося несколько лет застоя в экономике. И именно на купирование этой опасности направлены последние меры и заявления.

Речь идет о введении государственного регулирования на сахар и подсолнечное масло, введении экспортных квот, а также о новых выплатах малоимущим. Тем не менее такие действия предпринимаются на фоне ослабления курса рубля — с начала 2020 года он потерял 20 процентов по отношению к доллару.

Как отмечается в материале, в настоящее время запустить такой механизм в состоянии США, если ужесточат санкции относительно российского госдолга. Ближайшая дата, когда это могут сделать, — начало июня.

По мнению аналитиков, если запрет на покупку гособлигаций коснется вторичного рынка, то рубль существенно потеряет в цене. Однако даже перспектива санкций серьезно давит на российскую валюту. Станислав Мурашов из Райффайзенбанка полагает, что без этого фактора доллар мог бы быть на десять рублей дешевле.

При этом выгоды от настолько дешевой валюты Россия не получит. Если экспортеры, получающие прибыль в долларах, смогут заработать, то многие отрасли производства, завязанные на иностранные компоненты и оборудование, испытают проблемы.

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