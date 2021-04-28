«Надо мужикам стать мужиками, а женщины у нас и так героини» 2 28.04.2021, 10:05

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Как 71-летний житель Мозыря борется с режимом.

71-летний мозырянин Алексей Петровский – участник послевыборных протестов против фальсификации выборов. Три раза привлекался к административной ответственности, якобы за участие в несанкционированных массовых мероприятиях по ст. 23.34 КоАП РБ. Был оштрафован в общей сложности на 100 базовых величин. Ежедневно ходит по городу в белой куртке и белых штанах, с бело-красными шарфом и бейсболкой, в руках – колонка с любимой музыкой. На груди и спине – шестиконечная бело-красная звезда, сообщает «Белсат».

С волнением ждал голосования

В 1990-е годы активист принимал участие в нескольких общественно-политических кампаниях, но потом долгое время политикой не интересовался. Все поменялось с началом прошлогодней выборной кампании, когда Алексей увидел интерес людей к выборам и поддержку альтернативных кандидатов во время сбора подписей. С волнением он ждал голосования. Наблюдателем официальным не был, но ежедневно стоял несколько часов у своего выборного участка и считал избирателей, пришедших голосовать досрочно.

«Накануне основного дня голосования ЦИК отрапортовала, что на Гомельщине проголосовало 54 % избирателей, – вспоминает Алексей. – Это меня просто возмутило. Во время досрочного голосования я ежедневно вечером был у школы № 10, стоял и наблюдал, сколько приходит людей. Я не то что половины избирателей не увидел – в будни приходили считанные люди и даже в субботу, в выходной, было очень мало людей на участке».

В день основного голосования Алексей Петровский с женой Тамарой проголосовали, сфотографировали свои избирательные бюллетени, бросили в урну, сложив их гармошкой. Фотографию позже прислали на платформу «Голос».

Вечером пенсионер был в центре Мозыря. Он увидел там несколько сотен людей, преимущественно молодых людей. К ним подошел милиционер и приказал разойтись. Люди спрашивали, зачем, почему они не могут радоваться жизни и отмечать победу своего кандидата в центре города. Милиционер предложил продолжить празднование возле памятника Ленина. Когда Алексей шел домой, ему навстречу ехал автозак.

«На утро я прочитал новость, что молодежь возле памятника Ленина винтили, и не просто винтили, а еще и избивали. Меня это шокировало, – с волнением говорит Алексей. – Они сначала подальше от свидетелей и людских глаз прогнали молодежь, а потом подлянку устроили. Молодые же ничего не делали: песни пели, развлекались, кричали: «Милиция с народом». Подумал тогда, что народ должен взбунтоваться –детей избили, многих арестовали».

«Судья спросила, я ли на фотографии, и больше ничего не спрашивала»

На следующий день Алексей снова был в центре, где он ожидал увидеть толпу возмущенных брутальными действиями силовиков родителей и родственников молодых людей, которых ни за что жестоко избили. Но кроме молодых людей, он снова никого не увидел, ни пенсионеров, ни людей среднего возраста. Но были, конечно, силовики.

«Картина маслом: подъезжает милицейский транспорт, оттуда вываливает ОМОН, выстраивается вдоль универмага и начинает ударять по щитам, – вспоминает вечер 10 августа пенсионер. – Молодые люди начали разбегаться, кто-то побежал по лестнице вверх, кто-то в сторону Ленина. Остановились на лестнице и кричат: «Милиция с народом!» Я услышал команду, и эти опричники, другого слова не имею, понеслись за молодыми людьми. Те врассыпную. Кого успели – схватили и потащили по ступенькам вниз. И при этом били. А те же ничего не сделали, даже кричали, что милиция с народом. А их начали бить самым зверским образом. На моих глазах омоновец с милиционером избивали остервенело парня, я подбежал и закричал: «Что вы делаете, сынки?» Хотя хотелось не сынками их назвать, а головорезами. Они остановились».

После включения интернета в среду, 12 августа, сложилась картина событий первых дней после протестов в Беларуси. Возмущенный насилием силовиков против мирных демонстрантов Алексей Петровский сделал плакат «Карателей – к ответу» и вышел к магазину «Светоч». Когда начались марши протеста, ходил вместе со всеми, выступал на митингах.

«Меня поражает, как за эти 25 лет вырастили такую псарню в черных намордниках и в черной спецодежде, которая с остервенением бьет своих же граждан. В этом виновата не только система, но и мы – старшее поколение, потому что на нашей совести – наше молчание и то, что мы терпели этих учителей-фальсификаторов. Вот поэтому и появились такие манкурты».

За участие в маршах протеста на пенсионера составили протокол по ст. 23.34 КоАП РБ («Нарушение порядка организации массовых мероприятий»), а суд оштрафовал на 30 базовых величин.

Второй протокол на него составили за фотографию с бело-красно-белым флажком вместе с другими людьми возле «Евроопта».

«Я был на этом дико несанкционированном «митинге» всего, может, десять или пятнадцать минут, – рассказывает Алексей. – Я говорил милиционерам, что это было воскресенье, детская площадка, я имел право там быть, и никакого митинга там не происходило, но эти доводы милиционерам были не интересны»

Очередной суд назначил Алексею Петровскому снова 30 базовых величин штрафа, якобы за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

«Суд был скорый, может минут десять, – рассказывает Алексей. – Судья спросила, на фотографии ли я, и больше ничего не спрашивала. 30 базовых штрафа. После суда я твердо решил не подставляться, чтобы не кормить эту стаю».

«Надо мужикам стать мужиками, а женщины у нас и так героини»

Алексей Петровский ежедневно стал отправляться на прогулки со своей собакой, музыкальной колонкой, маленьким бело-красно-белым флажком, в бело-красной одежде. Однажды возле него остановилась белая машина, из которой вышли три милиционера, предложили сесть в машину, довезти до дома. Вместо дома повезли в местный РОВД, где некто Коноплич составил очередной протокол об административном правонарушении, якобы Алексей устраивал несанкционированный митинг.

«В протоколе написали, что я делал митинг, – говорит со смехом Алексей Петровский, – где я был единственным участником. Это при том, что я просто шел, слушал музыку, ни с кем не разговаривал. В радиусе сорока метров не было ни одного человека».

Милиционеры изъяли колонку, кнопочный телефон и флажок – «самое главное орудие преступления», – иронизирует пенсионер. Суд Мозырского района наказал его очередным штрафом. На этот раз на 40 базовых величин. Судья Ярмоленко отказала пенсионеру в том, чтобы штраф высчитывали частями из пенсии.

После последнего суда Алексей Петровский нарисовал шестиугольную бело-красную звезду, повесил ее на груди и спине и так ходит по городу.

«Это намек на то, что мы – те, кто не согласен, – в гетто фактически, как в свое время евреи, которых такими звездами обозначали нацисты», – объясняет Алексей.

С этими звездами Алексей Петровский ходил и в прокуратуру, где он получил прокурорское предупреждение о недопустимости нарушения закона «О массовых мероприятиях».

Каждый день, несмотря на преследование, Алексей Петровский в БЧБ-одежде гуляет по городу.

«Люди, белорусы, мозыряне, – призывает пенсионер, – одевайтесь таким же образом: празднично с намеком на символику нашу. Почему вы так боитесь? Так мы – народ или скот? Нам нужно быть солидарными. Ведь у нас какая-то овечья покорность. Нас на бойню ведут, а мы смиренно идем, склонив головы. Надо все же вывалить всем и не уходить, не сдавать друг друга, сделаться людьми наконец: мужикам стать мужиками, а женщины у нас и так героини».

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