«Окажите содействие, чтобы «солярку» покупали у нас» 1 28.04.2021, 10:23

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Как белорусским предприятиям «рекомендуют» закупать топливо.

СМИ не раз обращали внимание на проведение тендеров, один из них сильно удивил, пишет abw.by.

Речь идет о закупке предприятием топлива для своих нужд. В частности, Минский моторный завод в феврале этого года собирался закупить "солярку" в весьма солидных объемах. Что из этого вышло?

Если закупать, то только у «госов»

К слову, от комментариев Минский моторный завод отказался.

Цель любой закупки – получить наименьшую цену, которая достигается конкуренцией между участниками торгов. Именно поэтому отечественные предприятия прибегают к такой абсолютно законной системе, при которой можно существенно сэкономить, а значит, и заработать.

В тендере, на который мы обратили внимание, в графе "Результат процедуры закупки" указано: "Не состоялась". Хотя и тендер, как нам известно, проводился, и участники свои предложения представляли. В общем, необходимые для тендера процедуры были соблюдены, но что-то пошло не так.

Как видно из скриншота, торги не состоялись на основании письма Министерства промышленности Беларуси, согласно которому закупка нефтепродуктов, оказывается, производится в государственной системе нефтепродуктообеспечения. То есть если закупаешь топливо, то только у государственного предприятия.

Однако законом не запрещено осуществлять закупки там, где дешевле, и независимо от того, государственное предприятие это или частное. Более того, в соответствии с Директивой №4 "О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь" в стране должен соблюдаться принцип развития добросовестной конкуренции независимо от формы собственности, что выражается в переходе к рыночным механизмам ценообразования, способствующим конкурентоспособности товаров, и исключении вмешательства госорганов в процесс ценообразования.

«Такого письма я не видел»

Поскольку руководство Министерства промышленности Беларуси по субботам проводит прямые телефонные линии, мы решили воспользоваться этой возможностью и спросить о письме, на основании которого был отменен тендер, а главное – узнать, не противоречит ли это нормам законодательства.

"Такого письма я не видел, поскольку в моей сфере ответственности находится международная деятельность и сотрудничество, в том числе в рамках ЕЭК и Таможенного союза, – ответил на наш вопрос заместитель министра промышленности Дмитрий Харитончик. – Информации о том, что кто-то отменил тендер на основании письма Минпрома, у меня нет. На ваши вопросы в этой части могут ответить другие заместители в рамках своей сферы ответственности. Извините, что не смог помочь вам".

Вместе с тем редакции Автобизнеса известны обстоятельства, которые проливают свет на происходящие события.

Ничего личного, только бизнес

Так, в феврале 2021 года концерн "Белнефтехим" разослал в областные и Минский городской исполнительные комитеты письма под названием "Об оказании содействия". Приводим частичное содержание документа:

"В соответствии с поручениями Совмина органам государственного управления и организациям, подчиненным Правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено обеспечить закупку моторного топлива подведомственными организациями только в государственной системе нефтепродуктообеспечения.

В настоящее время функционирует устойчивая, централизованно управляемая государственная система нефтепродуктообеспечения ПО "Белоруснефть", позволяющая своевременно и в необходимых объемах обеспечить нефтепродуктами реальный сектор экономики и граждан республики.

Постановлением Совмина №229 государственным организациям (республиканским унитарным предприятиям, государственным объединениям либо хозяйственным обществам, в уставных фондах которых более 25% акций (долей) принадлежит государству, или организациям, имущество которых находится в республиканской собственности) позволяется производить закупку за свой счет всех марок и сортов автомобильного топлива, газа и прочее у организаций концерна "Белнефтехим" без проведения процедур закупок".

Пока на этом сделаем паузу и обратимся к упомянутому постановлению Совмина №229. В нем ситуация несколько иная. Да, госпредприятия могут закупать топливо без процедур закупок, только не сказано у кого. Про закупки именно у концерна "Белнефтехим" в документе не говорится.

Вторая часть письма концерна "Белнефтехим" представляет наибольший интерес:

"Однако, по информации ПО "Белоруснефть", имеются случаи перехода отдельных государственных предприятий на закупку нефтепродуктов мелким оптом и по топливным картам у ряда коммерческих структур негосударственной формы собственности. В связи с этим концерн просит оказать содействие в принятии соответствующих мер по выполнению поручений Правительства о закупке нефтепродуктов подведомственными организациями только в государственной системе нефтепродуктообеспечения".

С юридической точки зрения

Начнем с того, что постановлением Совмина №229 предприятиям разрешается закупать продукцию без проведения тендеров и руководствоваться сложившейся конъюнктурой рынка, при этом самостоятельно определять поставщиков ресурсов, исходя из соображений экономической эффективности своей деятельности. Концерн "Белнефтехим" и его структурные предприятия этим же документом не определены как единственные поставщики топлива.

При этом Директива №4, о которой мы говорили вначале, совсем о другом – о рыночном механизме отношений. Антимонопольным законодательством запрещено ограничивать конкуренцию, в том числе госорганам запрещено издавать нормативные акты, которые эту конкуренцию ограничивают. Наконец, Гражданский кодекс запрещает понуждать кого-либо к заключению договора.

Фразу "просит оказать содействие" можно расценивать по-разному, но, на наш взгляд, она означает не что иное, как лоббирование коммерческих интересов конкретного государственного предприятия. И при этом нужно понимать, что другие предприятия, как государственные, так и коммерческие, могут предлагать продукцию дешевле. Ведь что значит "оказать содействие"?

Например, предприятию нужно закупить бензин для своих нужд. Директор находит коммерческую организацию (через процедуру тендера, допустим) и покупает у нее, потому что дешевле, чем в "государственной системе нефтепродуктообеспечения". И законом это не запрещено. Но на столе у директора лежит письмо "Об оказании содействия" из вышестоящей организации. Что делать директору? Следовать "заветам" письма и не противоречить желаниям начальства, которое "оказывает содействие", но тогда это напрямую может сказаться на экономическом положении вверенного ему предприятия в худшую сторону, конечно же. Или же думать об экономике предприятия и зарплатах его сотрудников, которые от этой самой экономики зависят?

В целом лично у нас вывод напрашивается один: различные поручения, письма "Об оказания содействия" и прочие подобные документы имеют несколько другой вес и значение по сравнению с законами, в том числе и с законами рынка.

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