закрыть
28 апреля 2021, среда, 11:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Окажите содействие, чтобы «солярку» покупали у нас»

1
  • 28.04.2021, 10:23
  • 3,452
«Окажите содействие, чтобы «солярку» покупали у нас»

Как белорусским предприятиям «рекомендуют» закупать топливо.

СМИ не раз обращали внимание на проведение тендеров, один из них сильно удивил, пишет abw.by.

Речь идет о закупке предприятием топлива для своих нужд. В частности, Минский моторный завод в феврале этого года собирался закупить "солярку" в весьма солидных объемах. Что из этого вышло?

Если закупать, то только у «госов»

К слову, от комментариев Минский моторный завод отказался.

Цель любой закупки – получить наименьшую цену, которая достигается конкуренцией между участниками торгов. Именно поэтому отечественные предприятия прибегают к такой абсолютно законной системе, при которой можно существенно сэкономить, а значит, и заработать.

В тендере, на который мы обратили внимание, в графе "Результат процедуры закупки" указано: "Не состоялась". Хотя и тендер, как нам известно, проводился, и участники свои предложения представляли. В общем, необходимые для тендера процедуры были соблюдены, но что-то пошло не так.

Как видно из скриншота, торги не состоялись на основании письма Министерства промышленности Беларуси, согласно которому закупка нефтепродуктов, оказывается, производится в государственной системе нефтепродуктообеспечения. То есть если закупаешь топливо, то только у государственного предприятия.

Однако законом не запрещено осуществлять закупки там, где дешевле, и независимо от того, государственное предприятие это или частное. Более того, в соответствии с Директивой №4 "О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь" в стране должен соблюдаться принцип развития добросовестной конкуренции независимо от формы собственности, что выражается в переходе к рыночным механизмам ценообразования, способствующим конкурентоспособности товаров, и исключении вмешательства госорганов в процесс ценообразования.

«Такого письма я не видел»

Поскольку руководство Министерства промышленности Беларуси по субботам проводит прямые телефонные линии, мы решили воспользоваться этой возможностью и спросить о письме, на основании которого был отменен тендер, а главное – узнать, не противоречит ли это нормам законодательства.

"Такого письма я не видел, поскольку в моей сфере ответственности находится международная деятельность и сотрудничество, в том числе в рамках ЕЭК и Таможенного союза, – ответил на наш вопрос заместитель министра промышленности Дмитрий Харитончик. – Информации о том, что кто-то отменил тендер на основании письма Минпрома, у меня нет. На ваши вопросы в этой части могут ответить другие заместители в рамках своей сферы ответственности. Извините, что не смог помочь вам".

Вместе с тем редакции Автобизнеса известны обстоятельства, которые проливают свет на происходящие события.

Ничего личного, только бизнес

Так, в феврале 2021 года концерн "Белнефтехим" разослал в областные и Минский городской исполнительные комитеты письма под названием "Об оказании содействия". Приводим частичное содержание документа:

"В соответствии с поручениями Совмина органам государственного управления и организациям, подчиненным Правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено обеспечить закупку моторного топлива подведомственными организациями только в государственной системе нефтепродуктообеспечения.

В настоящее время функционирует устойчивая, централизованно управляемая государственная система нефтепродуктообеспечения ПО "Белоруснефть", позволяющая своевременно и в необходимых объемах обеспечить нефтепродуктами реальный сектор экономики и граждан республики.

Постановлением Совмина №229 государственным организациям (республиканским унитарным предприятиям, государственным объединениям либо хозяйственным обществам, в уставных фондах которых более 25% акций (долей) принадлежит государству, или организациям, имущество которых находится в республиканской собственности) позволяется производить закупку за свой счет всех марок и сортов автомобильного топлива, газа и прочее у организаций концерна "Белнефтехим" без проведения процедур закупок".

Пока на этом сделаем паузу и обратимся к упомянутому постановлению Совмина №229. В нем ситуация несколько иная. Да, госпредприятия могут закупать топливо без процедур закупок, только не сказано у кого. Про закупки именно у концерна "Белнефтехим" в документе не говорится.

Вторая часть письма концерна "Белнефтехим" представляет наибольший интерес:

"Однако, по информации ПО "Белоруснефть", имеются случаи перехода отдельных государственных предприятий на закупку нефтепродуктов мелким оптом и по топливным картам у ряда коммерческих структур негосударственной формы собственности. В связи с этим концерн просит оказать содействие в принятии соответствующих мер по выполнению поручений Правительства о закупке нефтепродуктов подведомственными организациями только в государственной системе нефтепродуктообеспечения".

С юридической точки зрения

Начнем с того, что постановлением Совмина №229 предприятиям разрешается закупать продукцию без проведения тендеров и руководствоваться сложившейся конъюнктурой рынка, при этом самостоятельно определять поставщиков ресурсов, исходя из соображений экономической эффективности своей деятельности. Концерн "Белнефтехим" и его структурные предприятия этим же документом не определены как единственные поставщики топлива.

При этом Директива №4, о которой мы говорили вначале, совсем о другом – о рыночном механизме отношений. Антимонопольным законодательством запрещено ограничивать конкуренцию, в том числе госорганам запрещено издавать нормативные акты, которые эту конкуренцию ограничивают. Наконец, Гражданский кодекс запрещает понуждать кого-либо к заключению договора.

Фразу "просит оказать содействие" можно расценивать по-разному, но, на наш взгляд, она означает не что иное, как лоббирование коммерческих интересов конкретного государственного предприятия. И при этом нужно понимать, что другие предприятия, как государственные, так и коммерческие, могут предлагать продукцию дешевле. Ведь что значит "оказать содействие"?

Например, предприятию нужно закупить бензин для своих нужд. Директор находит коммерческую организацию (через процедуру тендера, допустим) и покупает у нее, потому что дешевле, чем в "государственной системе нефтепродуктообеспечения". И законом это не запрещено. Но на столе у директора лежит письмо "Об оказании содействия" из вышестоящей организации. Что делать директору? Следовать "заветам" письма и не противоречить желаниям начальства, которое "оказывает содействие", но тогда это напрямую может сказаться на экономическом положении вверенного ему предприятия в худшую сторону, конечно же. Или же думать об экономике предприятия и зарплатах его сотрудников, которые от этой самой экономики зависят?

В целом лично у нас вывод напрашивается один: различные поручения, письма "Об оказания содействия" и прочие подобные документы имеют несколько другой вес и значение по сравнению с законами, в том числе и с законами рынка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Соратники Лукашенко принялись с наслаждением расписывать, как будут хозяина убивать
Соратники Лукашенко принялись с наслаждением расписывать, как будут хозяина убивать Андрей Санников
Проситель из приемной
Проситель из приемной Ирина Халип
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды Мiхась Скобла
Шах и мат
Шах и мат Telegram-канал «Письма к дочери»