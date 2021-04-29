Егор Шарангович: Партнеры по команде во всем мне помогают 29.04.2021, 12:14

Егор Шарангович

Новичок «Нью-Джерси» рассказал о дебютном сезоне в НХЛ.

Белорусский нападающий "Нью-Джерси" Егор Шарангович поделился эмоциями от дебютного сезона в НХЛ, где он в 47 матчах набрал 24 (12+12) очков, сообщает "Прессбол".

"Сезон для меня складывается хорошо. Мне нравится играть за "Нью-Джерси", противостоять лучшим хоккеистам мира. Да, есть определенные трудности, ведь я новичок, но партнеры по команде во всем мне помогают.

Я люблю бросать по воротам, когда есть возможность. Если ты бросаешь три-четыре раза за матч, обязательно забросишь шайбу. Просто нужно верить в свой бросок — и голы придут. Но я хочу забрасывать еще больше", — рассказал Шарангович официальному сайту НХЛ.

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