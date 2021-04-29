В России опять обеспокоены возросшими поставками нелегальных сигарет из Беларуси 5 29.04.2021, 14:53

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Почти половина всех нелегальных сигарет, продающихся в России, имеет белорусское происхождение.

Доля нелегальных сигарет на российском табачном рынке в I квартале 2021 года составила 10,7%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой результаты аналитического исследования Kantar TNS. За последние месяцы увеличились «серые» поставки, после того как в III квартале 2020 года доля нелегальных сигарет упала до 7% (по оценке Nielsen). Это следует из сообщения, которое распространили пресс-службы транснациональных табачных компаний. Но сам Kantar в мае 2020 года оценивал долю нелегальных сигарет в России в 12,7%, таким образом год к году показатель сократился на 2 процентных пункта, отмечает «Коммерсантъ».

Ключевой источник нелегального продукта — страны ЕАЭС, а прежде всего, Беларусь. Почти половина всех нелегальных сигарет, продающихся в России, имеет белорусское происхождение. За прошедший год доля нелегального белорусского продукта в России выросла более чем в полтора раза, говорится в сообщении.

Согласно исследованию Kantar, второе место в общей доле нелегальных сигарет занимает контрафактная продукция — на нее приходится почти одна треть нелегального рынка.

По оценкам экспертов индустрии, при сохранении текущего уровня нелегального рынка ущерб федеральному бюджету России может составить около 100 млрд российских рублей в 2021 году.

— Постепенное ослабление ограничений, связанных с COVID-19, в частности, открытие границ, способствовало возобновлению распространения нелегально ввозимой табачной продукции, а резкое повышение акциза — увеличению разрыва в стоимости легальной и нелегальной пачек, — сказала директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова.

Для замедления дальнейшего роста нелегального рынка необходимы комплексные законодательные меры, включая увеличения штрафов за производство и распространение нелегальных сигарет, контроль транзита табачной продукции между странами ЕАЭС, а также эффективное правоприменение в рамках уже принятых законодательных норм, сказал руководитель «БАТ Россия» по вопросам борьбы с нелегальной торговлей Игорь Черкасский.

Как Беларусь стала центром «контрабанды» сигарет

Главный редактор отраслевого информагентства «Русский табак» Максим Королев отмечает, что предпосылки для дальнейшего увеличения доли нелегального рынка остаются, несмотря на уже принятые меры. Так, законопроект о введении административных штрафов за перевозку по РФ немаркированной табачной продукции принят в первом чтении и пока не заработал, а закон о минимальной розничной цене вступил в силу в апреле, но с переходным периодом до июля, говорит он.

Директор по защите легального оборота продукции Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором маркировки, Максим Курганский, в свою очередь, не видит предпосылок для роста нелегального рынка. Как отмечали в ЦРПТ, маркировка в первый год позволила снизить уровень нелегального оборота сигарет вдвое и выявить 18 новых фабрик-производителей. А ограничения в связи с COVID-19 при этом не могли быть фактором снижения теневых поставок из стран ЕАЭС, так как касались перемещения физических лиц, но не товаров.

По словам Курганского, если за 2020 год благодаря маркировке было изъято более 22,9 млн пачек нелегальных сигарет, то в первом квартале 2021 года — свыше 19,8 млн пачек.

— Надзорные органы получили эффективный инструмент для выявления нелегальных сигарет. Мы также поддерживаем законодательные инициативы, которые дополнительно помогут бороться с ввозимыми на территорию России нелегальными сигаретами, — заявил он.

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