Не рогозинский «батут» 5 Вадим Лукашевич

29.04.2021, 20:13

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Вадим Лукашевич

У России сейчас нет орбитальной станции. У КНР — появилась.

Китай успешно запустил базовый модуль "Тяньхэ" китайской космической станции "Тяньгун".

Общая длина "Тяньхэ" составляет 16,6 м, максимальный диаметр - 4,2 м, масса - 22,5 т. "Тяньхэ" может стыковаться с тремя космическими кораблями одновременно для краткосрочного пребывания или двумя в течение длительного времени.

Полностью новую космическую орбитальную станцию "Тяньгун" Китай планирует построить в течение года. Она будет иметь Т-образную форму с основным модулем в центре и лабораторной капсулой с каждой стороны. Каждый модуль будет весить более 20 т. При стыковке станции с пилотируемыми или грузовыми космическими аппаратами ее вес может достигать почти 100 т.

Станция будет работать на низкой околоземной орбите на высоте от 340 до 450 км. Проектный срок службы составит 10 лет с возможным продлением до 15 лет.

А теперь - о лидере мировой космонавтики России.

У России сейчас нет собственной орбитальной космической станции. Она использует свой национальный сегмент в составе Международной космической станции, который выработал свой ресурс на 80% и в ближайшие годы станет опасным для космонавтов.

Роскосмос заявил, что базовый блок новой российской посещаемой станции (Китай, на минуточку, создает постояннодействующую) запустят в 2025-м, а строительство станции завершат в 2035-м. То есть к моменту, когда китайская станция уже полностью отлетает свой ресурс и китайцы, согласно поставленным целям (а они их добиваются с завидным постоянством), как и американцы с партнерами, будут уже у Луны и на Луне.

Но здесь есть нюанс: решение на правительственном уровне по созданию нашей будущей станции еще не принято, т.е. Роскосмос выдает желаемое за действительное, поэтому заявленное начало строительство нашей станции в 2025-м - это "уши от селедки".

Ну и "контрольный выстрел": тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5", которую вы видите на видео запуска, на первой и второй ступенях в качестве горючего использует жидкий водород - у России таких ракет нет и даже не предвидится (мы еще только планируем использование водорода на третьей ступени "Ангары-А5В" к концу десятилетия)

А в остальном, прекрасная маркиза...

Вадим Лукашевич, Facebook

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