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Российский военный спутник сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном

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  • 3.04.2021, 11:26
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Российский военный спутник сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном

Назначение аппарата было засекречено.

Российский военный спутник "Космос-2525", запущенный в 2018 году, сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.

Аппарат был выведен на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк в марте 2018 года. О его назначении официально не сообщалось.

Согласно данным американских военных, "Космос-2525" вошел в земную атмосферу 1 апреля. По их прогнозам, разрушение спутника произошло примерно в 7.43 по Минску над южной частью Тихого океана.

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