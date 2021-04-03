В Могилевской и Гомельской областях обновились 30-летние рекорды тепла 3.04.2021, 18:37

В числе рекордсменов — Бобруйск.

1 апреля в Могилевской области обновились рекорды тепла. Прежний максимум продержался целых 30 лет, сообщает tut.by.

Перед резким похолоданием в Беларуси обновилось почти два десятка температурных рекордов тепла. В числе рекордсменов — и Бобруйск.

Первого апреля в Бобруйске метеорологи зафиксировали +19,1 °С. Таким образом, был обновлен температурный максимум, державшийся с 1990 года. Тогда в первый апрельский день воздух в Бобруйске прогрелся до +17,2 °С.

Также рекорд тепла обновился и в Жлобине — там температура поднялась до отметки +17,1 °С. А ранее самый теплый первоапрельский день там был зафиксирован в 1990 году. Тогда воздух прогрелся до тех же значений.

В список вчерашних рекордсменов попал и Октябрьский. Там было +19,9 °С. Прежний же максимум зафиксировали в том же 1990 году — +16,9 °С.

30 лет держался рекорд тепла и в Кличеве. Вчера там было +18,4 °С (в 1990 году — +16 °С).

К выходным и в Гомельской, и в Могилевской областях похолодало.

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