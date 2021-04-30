Гению революционного плаката Владимиру Цеслеру сегодня — 70 лет 2 30.04.2021, 11:13

Знаменитый художник отмечает юбилей.

Владимиру Цеслеру 30 апреля исполняется 70 лет. Этот юбилей художник и дизайнер отмечает не в Беларуси. Он покинул страну 21 августа по соображениям безопасности, сообщает tut.by.

Кто такой Цеслер

Владимир Цеслер родился в Слуцке в 1951 году. В детстве ходил в местную изостудию при Городском доме пионеров и школьников. Там его первым наставником стал Владимир Садин, который вырастил немало будущих художников.

В 1980-м Цеслер окончил отделение дизайна Академии искусств: в то время она еще называлась Белорусским государственном театрально-художественным институтом. Еще двумя годами ранее дизайнер стал работать с художником Сергеем Войченко, который тоже учился в Академии искусств — там они и познакомились.

Свою известность не только в Беларуси, но и в мире Цеслер в тандеме с Войченко получил в первую очередь благодаря плакатам. Они получили более 30 наград международных конкурсов и биеннале.

Особенно известен «Проект века. 12 из ХХ» Цеслера и Войченко. Дизайнеры представили стиль двенадцати самых значимых художников XX века в виде яиц. С 1999 по 2000 год проект экспонировался в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Кроме этого, яйца побывали и на Венецианской биеннале в 2005 году.

Сергей Войченко умер в 2004 году, с тех пор Цеслер работает один, но за студией закрепилось название тандема — «Цеслер & Войченко».

Сейчас Цеслер работает и как живописец, график, скульптор, оформляет книги и рекламу, занимается промышленным дизайном, художественными акциями. По мотивам его работ «Белпочта» выпускала марки в 2003 году.

Яркие работы художника

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