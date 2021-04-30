Какой будет погода в первые майские выходные? 30.04.2021, 12:18

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Ранее синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 30 апреля.

Ночью Беларусь оказалась под влиянием атмосферных фронтов от циклона, смещающегося с Западной Европы. На большей части территории страны прошли дожди, которые продолжатся и днем. Местами, а по Гомельской и Могилевской областям на большей части территории прогремят грозы. Ранее синоптики объявили оранжевый уровень опасности на 30 апреля. Какой будет погода в выходные, tut.by рассказали в Белгидромете Минприроды.

В субботу, 1 мая, будет преимущественно без осадков, ночью по востоку, а днем по юго-западу республики местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью от 0 по северу до +8°С по югу, максимальная днем +11…17°С.

В воскресенье, 2 мая, на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Днем местами, в основном по юго-западу страны, ожидаются грозы, сильные дожди и усиление ветра порывами до 15−18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью от -1°С по северу до +10°С по югу республики, максимальная днем +9…15°С, в юго-восточных районах +16…20°С.

В понедельник, 3 мая, синоптики прогнозируют наиболее неблагоприятные погодные условия. На большей части территории нашей страны ожидаются дожди. Ночью во многих районах, а днем местами по северу республики дожди будут продолжительными и сильными. На большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью составит от +2 по западу +11°С по юго-востоку, максимальная днем +6…12°С, в юго-восточных районах до +14°С.

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