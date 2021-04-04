Хакеры слили данные более 500 млн пользователей Facebook

Хакеры слили данные более 500 млн пользователей Facebook2
- 4.04.2021, 16:26
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В открытом доступе оказалась информация пользователей социальной сети из 106 стран мира.
Хакеры на одном из форумов опубликовали личные данные более 533 миллиона пользователей социальной сети Facebook, сообщил портал Business Insider.
В открытом доступе оказалась информация пользователей из 106 стран мира, в том числе аккаунты 32 миллионов жителей США, 11 миллионов граждан Великобритании и шесть миллионов жителей Индии.
На форум были выложены полные имена, даты рождения и биографии пользователей, а также их реальное местонахождение, мобильные номера, а в некоторых случаях - и адреса электронной почты.
Технический директор компании по кибербезопасности Hudson Rock Элон Гэл, который обратил внимание на утечку, говорит, что база данных такого размера, безусловно, приведет к тому, что злоумышленники воспользуются ею для осуществления хакерских атак или взломов с использованием социальной инженерии.
Представители компании Facebook прокомментировал журналистам, что речь идет о старой утечке данных, о которой сообщалось в 2019 году. По их словам, утечка была связана с уязвимостью, которую уже устранили.